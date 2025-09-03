Ελληνική Ένωση Καφέ: Ζητεί κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης – Επιστολή στον πρωθυπουργό

Την κατάργηση ή τουλάχιστον τη σημαντική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ ζητεί η Ελληνική Ένωση Καφέ, με επιστολή της προς τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Καφέ, ο εν λόγω φόρος, που επιβλήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017, έχει επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις του κλάδου και κατ’ επέκταση τους καταναλωτές, σε μια περίοδο που η παρατεταμένη πληθωριστική κρίση στα τρόφιμα πλήττει τα νοικοκυριά. Η επιβάρυνση αυτή επηρεάζει αρνητικά τον δείκτη τιμών καταναλωτή και εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στα ύψη οι διεθνείς τιμές του καφέ

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, των μειωμένων σοδειών στις κύριες παραγωγικές χώρεςκαθώς και εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων. Παράγοντες που επίσης επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα ιστορικά υψηλά τιμών είναι η θεσμοθέτηση του νέου Κανονισμού Προστασίας Δέουσας Επιμέλειας της ΕΕ (EUDR) για την προστασία από την αποψίλωση των δασών, η εφαρμογή των εμπορικών δασμών αλλά και η αυξημένη ζήτηση από νέες αγορές όπως η Κίνα. Μόνο τον τελευταίο μήνα, η τιμή της ποικιλίας καφέ Arabica αυξήθηκε κατά 35,86% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η ποικιλία καφέ Robusta ενισχύθηκε κατά 49,72% στην οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει τις τιμές του καφέ στην ελληνική αγορά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα κόστους που επιβαρύνεται περαιτέρω από τα ενεργειακά τιμολόγια, το μισθολογικό κόστος και την αύξηση των ενοικίων. Οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με σοβαρές προκλήσεις βιωσιμότητας, χωρίς να μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Δανίας, η οποία μόλις πρόσφατα ανακοίνωσε την κατάργηση των φόρων στον καφέ και τη σοκολάτα, προκειμένου να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από το βάρος της ακρίβειας, δεδομένης της αύξησης της τιμής του καφέ κατά 35,5% σε διάστημα ενός έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Ένωση Καφέ καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα με αυτό της Δανίας και να προχωρήσει στην κατάργηση ή τη σημαντική μείωση του ΕΦΚ στον καφέ, και να συμπεριλάβει το μέτρο αυτό στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ. Μια τέτοια κίνηση θα έχει, σύμφωνα με την ΕΕΚ, άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στους πολίτες, καθιστώντας την καθημερινή τους συνήθεια πιο προσιτή και να συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθωρισμού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ