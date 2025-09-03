Bloomberg για Μητσοτάκη και ΔΕΘ: Δημοσιονομικός χώρος «που θα ζήλευαν άλλοι Ευρωπαίοι» φέρνει παροχές 1,5 δισ. ευρώ

Στις επικείμενες ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ αλλά και στη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας στέκεται το Bloomberg, σε εκτενές του ρεπορτάζ.

Ο συντάκτης Σωτήρης Νίκας υπογραμμίζει ότι η Αθήνα ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων που μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας έναν «δημοσιονομικό χώρο που θα ζήλευαν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες», παρότι η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει το υψηλότερο χρέος στην ευρωζώνη.

Από το «Grexit» στο πλεόνασμα

«Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρουσιάσει νέα μέτρα ανακούφισης για την ταλαιπωρημένη μεσαία τάξη της χώρας, μετά από μια δημοσιονομική ανάκαμψη που ήταν σχεδόν αδιανόητη κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους», σημειώνει το Bloomberg.

Το πρακτορείο στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το 2024 κατεγράφη δημοσιονομικό πλεόνασμα – κόντρα στις προβλέψεις για έλλειμμα – ενώ και για το 2025 αναμένονται αντίστοιχες θετικές εκπλήξεις. «Η αντίθεση με χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που πασχίζουν να τιθασεύσουν τα ελλείμματά τους, είναι εντυπωσιακή», προσθέτει.

«Αξιοσημείωτα αποτελέσματα» στην πάταξη της φοροδιαφυγής

Κεντρικό σημείο του ρεπορτάζ είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Όπως αναφέρει, η αύξηση της συμμόρφωσης χάρη στα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ και τις αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις ελέγχου έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο.

«Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή αποδίδουν καρπούς και αξίζουν αναγνώρισης. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα», δηλώνει ο επικεφαλής αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Τζουνγκ Σικ Κανγκ, τον οποίο επικαλείται το Bloomberg.

Η «νέα εικόνα» της χώρας

Το πρακτορείο παραθέτει και συγκεκριμένα παραδείγματα: από τις «εφόδους» ελεγκτών στη Σαντορίνη έως την εφαρμογή Appodixi που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να καταγγέλλουν παραβάσεις.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και στα στατιστικά: το «κενό ΦΠΑ» έπεσε από 25,4% το 2018 σε 13,7% το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε.

Το Bloomberg σχολιάζει ότι ο Μητσοτάκης επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη δημοσιονομική ανάκαμψη μοιράζοντας τα οφέλη στην κοινωνία. Εάν το καταφέρει, «θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για να γίνει ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες».