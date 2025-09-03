Ε65: Έτοιμα το β’ τρίμηνο του 2026 τα τελευταία 45,5 χλμ. από Καλαμπάκα έως τον κόμβο της Εγνατίας στα Γρεβενά

Αυτοψία στο υπό κατασκευή βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), στα Γρεβενά, πραγματοποίησε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Π.Ε. Γρεβενών, μαζί με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο επιθεώρησε το εργοτάξιο στο τμήμα από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο εξόδου, κοντά στα Γρεβενά, εκεί όπου ο νέος αυτοκινητόδρομος διασταυρώνεται με την «Εγνατία Οδό».

Όπως ανέφερε ο κ. Δήμας σε δηλώσεις του, το έργο προχωρά με πολύ καλό ρυθμό και κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει, αντιμετωπίστηκαν. «Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις ανασκαφές και τις παρέδωσε πριν λίγες μέρες, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα – καιρού επιτρέποντος φυσικά – και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία» σημείωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως πρόκειται για «έναν εξαιρετικά σημαντικό αυτοκινητόδρομο που εξυπηρετεί τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και πολλές άλλες περιοχές, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και προσφέροντας νέες δυνατότητες στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην καθημερινότητα των πολιτών».

Παρόντες κατά την αυτοψία ήταν, επίσης, ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, οι Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Αμανατίδης και Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι Δήμαρχοι Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος και Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης.

Σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης στο 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών

Εν συνεχεία, το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σχολικό συγκρότημα, στο πλαίσιο της Α΄ φάσης του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου.

Το έργο, προϋπολογισμού 223.747,56 ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις:

σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χρωματισμούς και αποκαταστάσεις φθορών,

στην ανακατασκευή της στέγης και των συστημάτων απορροής όμβριων,

στη βελτίωση της προσβασιμότητας με ράμπες και WC ΑμεΑ,

στην ανακατασκευή WC μαθητών και καθηγητών,

στην αναβάθμιση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ.

«Στο 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων που ενισχύει την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα του σχολείου» ανέφερε ο κ. Δήμας.

Η Α’ φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» αφορά 431 σχολικές μονάδες σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας και οδεύει προς ολοκλήρωση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί. Όπως σημείωσε ο υπουργός «είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία που εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ πριν από έναν χρόνο και έγινε πράξη, παραδίδοντας σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές αίθουσες σε χιλιάδες μαθητές. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Α’ φάσης ανοίγει τον δρόμο για τη Β’ φάση, η οποία θα υλοποιηθεί με νέα δωρεά ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς), την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες».

Επίσκεψη στις υπό κατασκευή εργατικές κατοικίες στα Γρεβενά

Το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε και τις υπό κατασκευή εργατικές κατοικίες στα Γρεβενά.

«Η σημερινή μας επίσκεψη με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, στον υπό κατασκευή οικισμό των εργατικών κατοικιών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ένα έργο που για περισσότερο από είκοσι χρόνια παρέμενε ημιτελές, τώρα παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά. Με τις εργασίες να προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, υπό την ευθύνη της ΔΥΠΑ και με την εποπτεία του Υπουργείου, προχωράμε αποφασιστικά, ξεπερνώντας τα εμπόδια του παρελθόντος» δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου. Στόχος, όπως είπε, «είναι να δώσουμε σύντομα το κλειδί της δικής τους στέγης σε 80 οικογένειες των Γρεβενών, που τόσα χρόνια περιμένουν με υπομονή και ελπίδα. Ως Υφυπουργός Εργασίας, ως Βουλευτής Θεσσαλονίκης, αλλά και με καταγωγή από τα Γρεβενά γνωρίζω από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμπολιτών μου. Για εμάς, η κατοικία δεν είναι απλώς ένα κτίριο είναι η βάση για μια ζωή με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σταθερότητα».