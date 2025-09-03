Ετήσια έντοκα: Αντλήθηκαν 600 εκατ. – «Τσίμπησε» το επιτόκιο

Στο 1,97% -έναντι 1,84% στην αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση- διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη σημερινή (3 Σεπτεμβρίου 2025) δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 52 εβδομάδων) του ελληνικού Δημοσίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,68 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (500 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: