Εργάνη: Μείωση 20.729 θέσεων εργασίας τον Ιούλιο – Προσλήψεις νέων και απολύσεις παλαιών εργαζομένων

Μείωση 20.729 θέσεων εργασίας κατέγραψε τον Ιούλιο το σύστημα «Εργάνη», με τις περισσότερες απώλειες να διαπιστώνονται στους πιο «ακριβούς» και μεγαλύτερους ηλικιακά εργαζόμενους και ειδικά στις γυναίκες.

Τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Εργασίας, μπορεί να δείχνουν ρεκόρ νέων θέσεων (319.843) επταμήνου, αλλά ειδικά για τον Ιούλιο δείχνουν επίσης περιορισμό των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, που πια έχουν βραχεία κεφαλή (51,34% ή 150.045), σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές εργασίας (48,66% ή 142.225).

Διαπιστώνεται ακόμη πως κατά τον συγκεκριμένο μήνα, υπήρξε απώλεια 48.430 θέσεων εργασίας στις ηλικίες άνω των 25 ετών, με τις περισσότερες από αυτές (21.917) να έχουν χαθεί στις ηλικίες 45 – 64 ετών. Αντίθετα, προέκυψαν 27.701 νέες θέσεις εργασίας στους νέους, ηλικιακά, εργαζόμενους, (15 – 24 ετών).

Το στοιχείο αυτό δείχνει πως κατά τον συγκεκριμένο μήνα, οι επιχειρήσεις επέλεξαν να προσλάβουν περισσότερους νέους εργαζόμενους, που κοστίζουν λιγότερο, ενδεχομένως και με όρους ευέλικτων μορφών εργασίας, για να μειώσουν και άλλο τη μισθολογική τους δαπάνη.

Στον αντίποδα, επέλεξαν να απολύσουν πιο μεγάλους ηλικιακά εργαζόμενους, οι οποίοι πιθανότατα να κόστιζαν, μισθολογικά, περισσότερο. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγάλες απώλειες κατέγραψαν οι γυναίκες με 22.858 χαμένες θέσεις, όταν οι άνδρες κατάφεραν να κλείσουν τον Ιούλιο με θετικό πρόσημο, 2.129 νέων θέσεων εργασίας.

Ακριβέστερα τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» δείχνουν ότι: