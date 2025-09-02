Πώς θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα – Ο Στρ. Παραδιάς στο Naftemporiki TV

Στο ζήτημα της στέγασης και των κλειστών διαμερισμάτων αναφέρθηκε o Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή In Business με τη Μαρία Σμιλίδου.

«Για να ανοίξουν τα σπίτια, θα πρέπει να ακούσουμε κάποια πράγματα στη ΔΕΘ μεθαύριο από το στόμα του πρωθυπουργού, τα οποία να παροτρύνουν και να ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να ανοίξουν τα σπίτια τους, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κανένα τέτοιο μέτρο, εκτός από το μέτρο που ακούσαμε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και τον κ. Φλωρίδη, τη νομοθέτηση δηλαδή της διαταγής απόδοσης λόγω λήξης της μίσθωσης» σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων, δήλωσε ότι «θα φέρουν σπίτια στην αγορά. Ιδιοκατοικείς σε ένα σπίτι στα Πατήσια και το όνειρό σου είναι να φτιάξεις ένα σπίτι στην Κηφισιά, φεύγεις λοιπόν από το σπίτι στα Πατήσια και η πρώτη σου σκέψη είναι να το πουλήσεις. Αν έρθει το κράτος εδώ και σου πει στ’ αυτί: “ξέρεις, δεν χρειάζεται να το πουλήσεις, αν το βγάλεις στην αγορά θα έχεις τρία χρόνια φορολογική απαλλαγή”. Μιλάμε για σπίτια που είναι εκτός αγοράς σήμερα. Ό,τι είναι εκτός αγοράς, να μπει στην αγορά, με αυτήν την απαλλαγή».

Για το ενδεχόμενο εφαρμογής «φόρου αδράνειας» στα κενά ακίνητα, σημείωσε πως το μέτρο θα μπορούσε να μεταφραστεί λανθασμένα τιμωρητικά στους ιδιοκτήτες «ως αντικοινωνική ενέργεια».

«Πίσω από την αδυναμία, ή την απροθυμία των ιδιοκτητών να νοικιάσουν τα σπίτια τους, δεν υπάρχει κανένας καιροσκοπισμός και κανενός είδους κερδοσκοπία» τόνισε συμπληρώνοντας: «Υπάρχει είτε οικονομική αδυναμία να επισκευάσει κανείς το σπίτι του, είτε ασυνεννοησία μεταξύ κληρονόμων, είτε είναι αποτέλεσμα του καήκαμε απ’ τον χυλό φυσάμε και το γιαούρτι από έναν δήθεν ενοικιαστή που μπήκε μέσα στο σπίτι με σχέδιο εξαρχής να μην πληρώσει τίποτα».