ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «χάρτης» των παράνομων επιδοτήσεων – «Πρωταθλήτρια» με διαφορά η Κρήτη

Στην Κρήτη καταγράφεται ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός των ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Από τα 1.036 ΑΦΜ που προέκυψε ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις συνολικού ύψους 22,7 εκατ. ευρώ, τα 850 -δηλαδή 4 στα 5- εντοπίζονται στην Κρήτη. Εξ αυτών, 273 έλαβαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ, ενώ 577 ποσά κάτω των 20.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που έλαβαν παρανόμως ΑΦΜ από την Κρήτη ανέρχεται σε 17,23 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ένα τέταρτο του συνολικού ποσού των παράνομων επιδοτήσεων.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, όπου συνολικά 53 ΑΦΜ έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό έλαβαν 20 ΑΦΜ στη Θεσσαλία.

1,3 εκατ. σε 6+1 ΑΦΜ στη Δυτική Μακεδονία

Σε ό,τι αφορά τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων, στη 2η θέση μετά την Κρήτη ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία, όπου 7 ΑΦΜ έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη ότι ένα από αυτά τα ΑΦΜ έλαβε παράνομη επιδότηση κάτω από 20.000 ευρώ, προκύπτει ότι σχεδόν όλο αυτό το ποσό καταβλήθηκε σε 6 ΑΦΜ.