Εργάνη: Θετικό πρόσημο και ιστορικό ρεκόρ στο επτάμηνο με 319.843 νέες θέσεις εργασίας

Θετικό πρόσημο παρουσίασε το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων το πρώτο επτάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.053.003 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.733.160, εκ των οποίων οι 1.057.127 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 676.033 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους 2025 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 319.843 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου επταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, όπως σημειώνει το υπουργείο Εργασίας, σε σχετική του ανακοίνωση, πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ. «Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας πρώτου επταμήνου από το 2001, όταν και ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων έως σήμερα, ξεπερνώντας το περσινό ρεκόρ του αντίστοιχου επταμήνου του 2024 που ήταν 304.229 θέσεις εργασίας», αναφέρει.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι «το νέο ρεκόρ στην απασχόληση, αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι πολιτικές μας για περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης αποδίδουν στην πράξη». «Όμως δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια για δημιουργία περισσότερων ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, ώστε η θετική πορεία της αγοράς εργασίας να αντανακλάται έμπρακτα στην καθημερινότητα των πολιτών», πρόσθεσε.

Η εικόνα τον Ιούλιο

Τον Ιούλιο πάντως καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -20.729 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουλίου 2025, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 292.270, ενώ οι αποχωρήσεις σε 312.999. Από τις 312.999 συνολικά αποχωρήσεις, οι 109.481 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 203.518 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούλιος 2025 και Ιούλιος 2024, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 14.250 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο 2025 (αρνητικό ισοζύγιο -20.729 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-34.979) τον Ιούλιο του 2024.