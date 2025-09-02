194 ορόσημα σε 12 μήνες: Ο αγώνας δρόμου της Ελλάδας για τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Αθήνα έχει μπροστά της 12 μήνες για να ολοκληρώσει τα 194 ορόσημα που απομένουν από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και να καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο των πόρων που απομένουν από τα 36 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στην Ελλάδα.

Από τα 194 ορόσημα, τα 40 αφορούν μεταρρυθμίσεις και τα υπόλοιπα 154 επενδύσεις.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 68,5% των μεταρρυθμίσεων δηλαδή τα 87 από τα 127 που έχουν περιληφθεί στο «Ελλάδα 2.0» και το 37,3% από τις επενδύσεις δηλαδή 92 σε σύνολο 246.

Εντός του μήνα σχεδιάζεται η υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος για την 6η δόση από το σκέλος των δανείων ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Επόμενος σταθμός ο Οκτώβριος καθώς σχεδιάζεται μία ακόμα αναθεώρηση του Εθνική Σχεδίου Ανάκαμψης, λίγους μόλις μήνες μετά την προηγούμενη, καθώς η Κυβέρνηση δεν θέλει να χαθεί ούτε ένα ευρώ αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι έως τη λήξη του Ταμείου το 2026.

Το Νοέμβριο σχεδιάζεται η υποβολή του 7ου αιτήματος συνολικού ύψους 3,5 δις. ευρώ (1,7 δις. ευρώ επιχορηγήσεις και 1,8 δις. ευρώ σε δάνεια). Για την υποβολή του η Ελλάδα θα πρέπει να εκπληρώσει 28 ορόσημα. Τον Φεβρουάριο του 2026 σχεδιάζεται η υποβολή του 8ου αιτήματος μετά την ολοκλήρωση 30 στόχων και οροσήμων ενώ για τον Σεπτέμβριο του 2026 σχεδιάζεται η υποβολή του 9ου και τελευταίου αιτήματος με 136 ορόσημα και στόχους.

Στις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνονται:

Έγκριση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, Τουρισμό και Βιομηχανία

Εθνική Στρατηγική Στέγασης

Πλήρης υλοποίηση του νέου δικαστικού χάρτη

Μείωση των καθυστερήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση και δημιουργία μηχανισμού για τον επαναπροσδιορισμό των δικασίμων αναφορικά με τις ανακοπές «προ πλειστηριασμού» και «μετά τον πλειστηριασμό»

Δημιουργία εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos» (πρόσβαση στα δεδομένα, υπολογιστικούς πόρους και κατάρτιση σε νοεσύστατες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο σκέλος των επενδύσεων περιλαμβάνονται:

Ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας

Παράδοση του Ε-65

Ολοκλήρωση έργου εναέριων μέσων για τη διαχείριση κρίσεων (π.χ. παράδοση 2 ελικοπτέρων πολλαπλών χρήσεων μεσαίου μεγέθους για ιατρική χρήση, 8 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιωτικά συμπλέγματα, κ.α.)

Η χώρα μας περιμένει το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμίευση της 6ης δόσης από το σκέλος των επιδοτήσεων, ύψους 2,1 δις. ευρώ, μετά και την υποβολή του σχετικού αιτήματος τον Ιούλιο.

21,3 δισ. ευρώ στα ταμεία

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 5 αιτήματα πληρωμής και το συνολικό ποσό των εκταμιεύσεων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς τη χώρα ανέρχεται σε 21,3 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά το 59% του συνολικού προϋπολογισμού του «Ελλάδα 2.0».

Με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος, που έχει υποβληθεί, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς τη χώρα μας θα ανέρχονται πλέον σε 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν, ενώ οι εκταμιεύσεις ειδικά των επιχορηγήσεων, θα φθάσουν σε 12,04 δισ. ευρώ, ποσοστό 66% των διαθέσιμων πόρων.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται το 2026. Οι χώρες καλούνται να «κλείσουν» τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν θέσει έως τις 31 Αυγούστου του 2026. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές και οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια που λαμβάνεται για την εκπλήρωση των ορόσημων και στόχων. Ομοίως, οι τροποποιήσεις των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν μπορούν να εγκριθούν μετά τις 31 Αυγούστου 2026.

Η προθεσμία για την υποβολή από τα κράτη-μέλη του τελευταίου αιτήματος πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την αξιολόγηση, είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2026.