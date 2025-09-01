Αντίστροφη μέτρηση για το «καλάθι» της ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα

Στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση της λίστας με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο στα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης βρίσκεται πλέον το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Το μεγαλύτερο μέρος του «πακέτου» των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης περιλαμβάνει μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας που θα αφορούν περίπου 4.000.000 φορολογούμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολουμένους, αγρότες και εισοδηματίες.

Επιπλέον, στο συνολικό κατάλογο των εξαγγελιών θα περιληφθούν και μέτρα εισοδηματικών ενισχύσεων που θα αφορούν κυρίως τους συνταξιούχους αλλά και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι και οι νέοι εργαζόμενοι.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των ρυθμίσεων που θα εξαγγελθούν και θα νομοθετηθούν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ.

Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Οι πλέον σημαντικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού αναμένεται να περιλαμβάνουν:

1) Αυξήσεις στο βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος και στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των εξαρτώμενων τέκνων για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες καθώς επίσης και μειώσεις φορολογικών συντελεστών.

Το επικρατέστερο σενάριο για τις αλλαγές που θα επέλθουν στη βασική φορολογική κλίμακα προβλέπει τα εξής:

α) Αύξηση του βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από τα 8.632 στα 10.000 ευρώ για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

β) Αύξηση των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα εξαρτώμενα τέκνα από τα 1.000 στα 1.500 ή ακόμη και στα 2.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες.

γ) Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου από τα 10.000,01 έως τα 14.000 ή τα 15.000 ή τα 16.000 ευρώ στο 15% ή στο 16% ή στο 17% ή στο 18% από 22% που είναι σήμερα για όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες.

δ) Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου πάνω από τα 40.000 ευρώ και μέχρι τα 50.000 ευρώ κάτω από το 44% που είναι σήμερα.

Πληροφορίες αναφέρουν εξάλλου ότι δεν αποκλείεται και πρόσθετη εξαγγελία-έκπληξη για την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος όλων των πολυτέκνων με ετήσια εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ ή ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς το δημοσιονομικό κόστος ενός τέτοιου μέτρου κυμαίνεται μεταξύ 25 και 55 εκατ. ευρώ και αφορά περίπου μόλις 20.000-22.000 πολυτέκνους.

2) Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από μακροχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων.

Εξετάζεται η μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας από το 15% στο 5% ή 7% για ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από μακροχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων μέχρι 5.000 ευρώ. Μόνο από την αλλαγή αυτή, αναμένεται να προκύψουν μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων έως 400 ή έως 500 ευρώ ετησίως για όλους τους ιδιοκτήτες μακροχρόνια εκμισθούμενων ακινήτων κι όχι μόνο για όσους αποκτούν φορολογητέα εισοδήματα από μακροχρόνιες εκμισθώσεις μέχρι 5.000 ευρώ.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αποφασιστούν μειώσεις και στους συντελεστές φόρου για τα άνω των 5.000 ευρώ φορολογικά κλιμάκια, ώστε να ωφεληθούν με ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις οι ιδιοκτήτες μακροχρόνιων εκμισθούμενων ακινήτων με ετήσια εισοδήματα από ενοίκια άνω των 5.000 ευρώ.

Σήμερα, τα εισοδήματα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, δηλαδή τα ενοίκια, φορολογούνται αυτοτελώς με βάση κλίμακα συντελεστών από 15% έως 45%.

3) Μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης μεσοσταθμικά κατά 30%.

Η μεσοσταθμική μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% θα προκαλέσει σημαντικές φοροελαφρύνσεις σε περισσότερους από 1,2 εκατ. μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά ετήσια εισοδήματα, οι οποίοι πέφτουν κάθε χρόνο στις παγίδες υπερφορολόγησης που προκαλούν τα τεκμήρια της εφορίας.

4) Βελτιώσεις στο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης για τους αυτοαπασχολούμενους.

Θα ανακοινωθούν αλλαγές επί το ευνοϊκότερο για φυσικά πρόσωπα με περισσότερες από μία ατομικές επιχειρήσεις, ώστε να φορολογούνται άπαξ με βάση έναν κατώτατο μισθό ιδιωτικού τομέα κι όχι με περισσότερους από έναν, ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεών τους. Επίσης οι αλλαγές θα περιλαμβάνουν διεύρυνση των περιπτώσεων μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος μέσω άλλων επιμέρους εισοδημάτων, όπως π.χ. τα εισοδήματα από μισθώματα, τόκους, μερίσματα και υπεραξίες μετοχών, ομολόγων κ.λπ., μεγαλύτερη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τις νέες επιχειρήσεις και μείωση στο «πέναλτι» λόγω υπέρβασης του μέσου όρου του τζίρου με βάση το κριτήριο του ΚΑΔ.

5) Μείωση στον ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 ευρώ, πολυτέκνους και αναπήρους.

Εξετάζεται η αύξηση των ορίων ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος μέχρι τα οποία ισχύει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κατά 50% για φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα χωρίς τέκνα ή έγγαμα με ένα ή δύο τέκνα, καθώς επίσης και η αύξηση των ορίων εισοδήματος μέχρι τα οποία ισχύει πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τριτέκνους, πολυτέκνους και βαριά αναπήρους.

6) Κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν τα ίδια ποσοστά αυξήσεων στις αποδοχές τους.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα να ενσωματώσει πλήρως την «προσωπική διαφορά» σε όλες τις συντάξεις, ώστε να θεωρείται κανονικά ποσό σύνταξης και να μην απορροφά κάθε χρόνο, μέσω συμψηφισμών, τις αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής ώστε και οι 400.000 συνταξιούχοι να μη χάνουν τις αυξήσεις αυτές, αλλά να τις λαμβάνουν εις το ακέραιο.

7) Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς του Δημοσίου και στις συντάξεις για το 2026.

Ο πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να ανακοινώσει με ακρίβεια τις επόμενες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα από την 1η-4-2026 και την 1η-4-2027. Το ποσό της μηνιαίας αύξησης, το οποίο θα χορηγηθεί από τις ημερομηνίες αυτές, αναμένεται να ανέλθει μεταξύ 30 και 40 ευρώ για το 2027 και επιπλέον 30 έως 40 ευρώ για το 2027. Η ποσοτική αυτή αύξηση θα επεκταθεί αυτόματα από την 1η-4-2026 και από την 1η-4-2027 και σε όλους τους βασικούς μισθούς των μισθολογικών κλιμακίων των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου καθώς και σε όλους τους βασικούς μισθούς των βαθμών όλων των λειτουργών του Δημοσίου (ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών, ιατρών του ΕΣΥ κ.λπ.). Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να προαναγγείλει και τις νέες αυξήσεις των συντάξεων από την 1η-1-2026, βάσει της εκτιμώμενης αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού για το 2025.