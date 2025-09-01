Logo Image

Επενδυτικές τάσεις στα ελληνικά ακίνητα: Η περίπτωση των serviced apartments

Μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσιτών Ακινήτων και γενικός γραμματέας Συλλόγου Μεσιτών

«Τα serviced apartments έρχονται να καλύψουν ένα κενό της αγοράς που είναι σημαντικό», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή In Business της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής με τη Μαρία Σμιλίδου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσιτών Ακινήτων και γενικός γραμματέας του Συλλόγου Μεσιτών, Κοσμάς Θεοδωρίδης.

Όπως σημείωσε, είναι ένα υβριδικό concept το οποίο είναι ανάμεσα στο «νοικιάζω ένα διαμέρισμα και το βρίσκομαι σε ένα ξενοδοχείο». Εξήγησε, δε, πως πρόκειται συνήθως για ολόκληρα κτίρια, τα οποία έχουν ανακατασκευαστεί εκ βάθρων και χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους είτε για βραχυχρόνια, είτε για μεσοπρόθεσμη, είτε για μακροχρόνια ενοικίαση.

Πού υπάρχουν serviced apartments

Ο κ. Θεοδωρίδης επεσήμανε ακόμα πως «η βραχυχρόνια μίσθωση δεν “κλέβει” ακίνητα αλλά αντιθέτως δημιουργεί ανακαινισμένα ακίνητα».

Τέλος, ανέφερε πως serviced apartments υπάρχουν στη Λ. Συγγρού, στον Πειραιά, στην Καλλιθέα και σε περιφερειακές πόλεις και χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον από ψηφιακούς νομάδες.

