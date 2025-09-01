Τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης στην οικονομία και ανάπτυξη παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ: 6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε!

Την «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς της οικονομίας, της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, παρουσίασε σήμερα το ΠΑΣΟΚ, με συνέντευξη Τύπου των αρμοδίων, Παύλου Γερουλάνου, Πάρη Κουκουλόπουλου, Μανώλη Χνάρη, Γιώργου Παλαιοδήμου, Κωνσταντίνου Γάτσιου.

Λίγες ημέρες πριν την άνοδο του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ κάνει την δική του αντεπίθεση και αποδομεί το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς οι συνεντεύξεις με τον τίτλο “Αποτύχατε” αφορά την κριτική προς την κυβέρνησης, στην ΔΕΘ και μετά θα ακολουθήσει η παρουσίαση των θέσεων και προτάσεων του κόμματος.

Ο Παύλος Γερουλάνος εξήγησε ότι το “Αποτύχατε” για την κυβέρνηση, αφορά το ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει τους στόχους που η ίδια είχε θέσει. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που θα είναι όμως στο σαθρό έδαφος που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σημείωσε ότι «την τοξικότητα την επιλέγει η κυβέρνηση της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διστάζει να επιτίθεται σε πολιτικούς αρχηγούς. Την επιλέγουν σαν εργαλείο τον διχασμό». Σημείωσε ακόμη ότι το αφήγημα ότι έχει μειώσει η κυβέρνηση την φορολογία έχει καταρρεύσει. Για τον εκλογικό νόμο ανέφερε: «Μένουμε στην διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Εάν αλλάξει άποψη θα είναι ομολογία ότι είναι κυβέρνηση σε αποδρομή. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν με καθαρούς όρους και χωρίς αλλαγή εκλογικού νόμου».

Απάντησε και στην αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον 13ο μισθό: «διαβάζω ότι ο κ. Μαρινάκη δήλωσε ότι ο ένας μισθός μπορεί να είναι 1,3, 1,4 ή 1,5 δις. Δεν γνωρίζει ποιο είναι το κόστος για ένα μέτρο που καλείται να αποτιμήσει. Δείχνει αυτό ότι η κυβέρνηση είναι σε πανικό. Απάντησε και στον πρωθυπουργό ο οποίος στο χθεσινό του μήνυμα ανέφερε «ότι δεν είναι υποχρεωτική η απασχόληση πέραν της συμφωνημένης ώρας. Πώς μπορεί να το λέει όταν προβλέπεται ρητώς από το νόμο ότι ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παράσχει όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν να την παράσχει». Στο θέμα του 13ου μισθού παρενέβη ο Πάρης Κουκουλόπουλος λέγοντας ότι το κόστος είναι 1,270 δις, μικτή δαπάνη και τα 500 είναι φόρος και ασφαλιστικές εισφορές, άρα η καθαρή δημοσιονομική δαπάνη είναι 770 εκ. ευρώ.

Ο Πάρης Κουκουλόπουλος σημείωσε ότι ακόμη και ο στόχος της ανάπτυξης που είχε θέσει η κυβέρνηση δεν έχει επιτευχθεί. Για το 2023-24- 25 σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης θα υπήρχε σωρευτικά 12,3% ανάπτυξη αλλά τελικά κινείται στο 6,5%, στο μισό της πρόβλεψης. Ο Γ. Παλαιοδήμος ανέφερε: «Βιώνουμε το τέλος της εποχής της κυβέρνησης Μητσοτάκη οποία έχει απονομιμοποιηθεί και πολιτικά και ηθικά. Είναι κυβέρνηση όχι των μεταρρυθμίσεων αλλά των αφηγήσεων και των επιδοτήσεων που εν τελεί επιστρέφουν στους οικονομικά ισχυρούς. Στην Ελλάδα υπάρχει επενδυτική άπνοια και αναπτυξιακή στασιμότητα. Η ανάπτυξη δεν είναι ενδογενής είναι χρηματοδοτούμενη απ΄έξω».

Αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος

Το αναπτυξιακό «θαύμα» αποδεικνύεται θολό υποστήριξε ο Παύλος Γερουλάνος και εξήγησε: «Το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας το 2024 δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2010. Χάρη στη δίχως προηγούμενο εισροή πόρων και κοινοτικών κεφαλαίων, ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κινείται μόλις στο 2% ετησίως. Επιπλέον στηρίζεται στην αύξηση των ανισοτήτων ενισχύοντας το εισόδημα κεφαλαίου έναντι του εισοδήματος από εργασία. Το μερίδιο των μισθών είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ε.Ε., ενώ το μερίδιο των κερδών το τρίτο υψηλότερο, με τη «ψαλίδα» να διευρύνεται συνεχώς».

Οι υπεύθυνοι του ΠΑΣΟΚ επισήμαναν ακόμη: «Ο στόχος της σύγκλισης των εισοδημάτων προς τον μέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου απομακρύνεται… Σύμφωνα με τη Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Ελλήνων ήταν στο 66% του μέσου όρου της Ε.Ε. το 2018. Το 2024 ανέβηκε μόλις στο 70%, δηλαδή στα επίπεδα του 2014–2015.

Σταθερά η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στο κόστος ζωής. Τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, όπου ο σωρευτικός πληθωρισμός αγγίζει το 38%.

Στην ανταγωνιστικότητα τα χρόνια προβλήματα παραμένουν περιορίζοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα, με το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να διαμορφώνεται στο -6% το 2024.

Για τα υπερπλεονάσμα, ανέφεραν, προκύπτουν σε βάρος χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Τα υπερπλεονάσματα δεν οφείλονται αποκλειστικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Προκύπτουν από τη φορολογική αφαίμαξη μεσαίων στρωμάτων και ευάλωτων νοικοκυριών, μέσω:

*μη τιμαριθμοποίησης της κλίμακας εισοδήματος

*επίδρασης πληθωρισμού που αυξάνει τα έσοδα από έμμεσους φόρους, κυρίως ΦΠΑ

Το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς ιδιώτες επανήλθε δυναμικά στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Υποστήριξαν ακόμη ότι είναι Κοινωνικά άδικο το φορολογικό μείγμα και εξήγησαν: Παρά την πρόοδο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στον πληθωρισμό, με άνοδο ΦΠΑ. Η σχέση άμεσων προς έμμεσους φόρους στην Ελλάδα είναι 1:1,5 έναντι περίπου 1:1 στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Αναφέρθηκαν στο τραπεζικό σύστημα λέγοντας:

-Μεγάλη η ψαλίδα επιτοκίων χορηγήσεων-καταθέσεων αφού σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ (Μάιος 2025) η διαφορά μεταξύ του μέσου σταθμικού επιτοκίου νέων χορηγήσεων και καταθέσεων (περιθώριο επιτοκίου) κυμάνθηκε σε 4,31% (4,66% έναντι 0,35%), σχεδόν δυόμιση φορές από τον μέσο όρο της διαφοράς στις χώρες της Ευρωζώνης

-Τεράστια τα εμπόδια χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και έλλειψη πολιτικών για τη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και ΜμΕ της περιφέρειας

-Ταλαιπωρία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις τραπεζικές τους συναλλαγές και αύξηση κόστους συναλλαγών λόγω πώλησης δικτύων ΑΤΜ σε ιδιωτικές εταιρείες

Αναφέρθηκαν στον τομέα των επενδύσεων, εγχωρίων και ξένων, καθώς και σε εκείνον της ενίσχυσης των εξαγωγών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συστηματικά μία πορεία χαμηλών πτήσεων. Ακολούθως εξήγησαν:

-Τρία και πλέον χρόνια μετά την ψήφισή του Αναπτυξιακού Νόμου (2022) δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ! Ουσιαστικά, το ελληνικό κράτος απουσιάζει από αυτήν την πτυχή της ανάπτυξης

– Όσον αφορά στις ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, πολύ λίγες από αυτές –και συνεχώς μειούμενες– αφορούν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (greenfield investments). Οι περισσότερες αφορούν στην αγορά ήδη υπαρχόντων στοιχείων ενεργητικού –κυρίως κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων.

– Η κυβέρνηση επαίρεται ότι, μεταξύ 2019 και 2023, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 5% (από 10% σε 15% του ΑΕΠ), η αλήθεια είναι πως στις επιχειρήσεις αντιστοιχεί αύξηση μόνο κατά 1%. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κατάσταση επενδυτικής άπνοιας και αναπτυξιακής στασιμότητας. (Οι ρυθμοί ανάπτυξης του 2% οφείλονται, κατά μέγιστο βαθμό, στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στην πεπερασμένων προοπτικών αύξηση της ταξιδιωτικής δαπάνης).

Η υπόσχεση της κυβέρνησης (2020 και 2023) για ενίσχυση της βιομηχανίας μέσω μείωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο την αύξηση του μεριδίου της στο ΑΕΠ στο 12% το 2025 και 15% το 2030 δεν έχει επιτευχθεί ούτε φαίνεται εφικτός, με το ποσοστό να παραμένει γύρω στο 9,5% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση το έθεσε ως προτεραιότητα την προσέλκυση κορυφαίων επιχειρήσεων. Όμως, από τα 3 data centers της Microsoft που ανακοινώθηκαν το 2020 μόλις ένα έχει κατασκευαστεί. Επίσης, η επένδυση των 2 δισ. ευρώ και των 20.000 θέσεων εργασίας από τη Google που ανακοινώθηκε το 2022, έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί λόγω ανεπάρκειας υποδομών.

«Η αγροτική δραστηριότητα καθίσταται μη βιώσιμη»

Για τον αγροτικό τομέα σημείωσαν: Η αγροτική δραστηριότητα καθίσταται μη βιώσιμη, οδηγώντας σε μείωση παραγωγής και εγκατάλειψη της υπαίθρου. Η ελληνική γεωργία χρειάζεται πάνω από 70.000 εργάτες γης. Οι ελλείψεις αφήνουν εκτάσεις ακαλλιέργητες, καθυστερούν τις συγκομιδές και μειώνουν την παραγωγή. Το αποτέλεσμα είναι ακριβότερα προϊόντα για τον καταναλωτή, χαμένα εισοδήματα για τον παραγωγό και συνολική υποβάθμιση της υπαίθρου. Η κρίση βαθαίνει και απειλεί τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. όπου οι αγρότες δεν γνωρίζουν την αξία των δικαιωμάτων τους, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Η διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η καταλήστευση του Εθνικού Αποθέματος πλήττουν τους νέους αγρότες και ευνοούν τους «εκλεκτούς».

Η κλιματική κρίση καθιστά την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ζήτημα επιβίωσης. Ωστόσο, επί έξι χρόνια η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε ουσιαστικά βήματα.