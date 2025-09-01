ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,6% μειώθηκε η ανεργία στο δεύτερο τρίμηνο του 2025

Αποκλιμάκωση της ανεργίας κατεγράφη το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στη χώρα, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, το Β΄ τρίμηνο 2025 το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8,6%, έναντι 10,4% που ήταν κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) και 9,8% που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024).

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η εικόνα για Ιούνιο και Ιούλιο

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 8% έναντι του 9,8% τον Ιούλιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Ιούνιο του 2025, ενώ τον Ιούνιο ανήλθε σε 8,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,9% τον Ιούνιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8% τον Μάιο του 2025.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ