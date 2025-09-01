Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Πρόβλημα με τον κωδικό 049 για δαπάνες που αποστέλλονται αυτόματα από τις τράπεζες στην ΑΑΔΕ

Επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γκ. Χαρδούβελη, κατέθεσε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ζητώντας λύση «για την δημιουργία πλασματικών εισοδημάτων λόγω λανθασμένων τραπεζικών καταχωρήσεων».

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος «το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στον κωδικό 049, ο οποίος αφορά δαπάνες που αποστέλλονται αυτόματα από τις τράπεζες στην ΑΑΔΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα συστήματα καταγραφής δεν διαχωρίζουν επαρκώς την προσωπική από την επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε αποτυπώνουν με ακρίβεια τη φύση των συναλλαγών. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται ποσά ως “εισπράξεις” ή “καταναλωτικές δαπάνες”, χωρίς να αντιστοιχούν σε πραγματικά δεδομένα».

«Οι επιχειρηματίες καλούνται να αποδείξουν την ανυπαρξία συναλλαγών ή εισοδημάτων, αντιμετωπίζοντας το βάρος τεχνικών φορολογικών ελέγχων, με συνέπειες που φτάνουν μέχρι και την αναίτια φορολογική επιβάρυνση ή την εμπλοκή σε χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες» προσθέτει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς.

Τι ζητεί ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητεί:

τη διορθωτική παρέμβαση της ΑΑΔΕ και των τραπεζών,

την αναβάθμιση των μηχανισμών αποστολής και διασταύρωσης δεδομένων και

τη θεσμοθέτηση μηχανισμού διόρθωσης, χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.

«Σε μια περίοδο που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αγωνίζονται για τη βιωσιμότητά τους, δεν είναι ανεκτό να αντιμετωπίζονται ως ύποπτες ή να επιβαρύνονται φορολογικά εξαιτίας σφαλμάτων τρίτων» υπογραμμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, προσθέτοντας ότι ο ίδιος «συνεχίζει να υπερασπίζεται με συνέπεια τη δίκαιη και λογική αντιμετώπιση του επιχειρείν, ζητώντας λύσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την κανονικότητα στην αγορά».