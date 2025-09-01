«Καταγγελίες εκ των έσω»: Πώς η ΑΑΔΕ ξετρυπώνει τους πλούσιους φοροφυγάδες

Την ώρα που η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δέχεται χιλιάδες καταγγελίες για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η Αρχή έχει βρει ένα ισχυρό «σύμμαχο» στην προσπάθεια αποκάλυψης της.

Πρόκειται για περιπτώσεις συγγενών, συνεργατών που αποχώρησαν από μία επιχείρηση, δυσαρεστημένων πελατών και σειρά ακόμα προσώπων που τροφοδοτούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Καταγγελίες Πολιτών» ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ελέγχους και την αποκάλυψη «μαύρου» χρήματος.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μόλις κάποιος κάνει μία καταγγελία, ανώνυμη ή επώνυμη, ξεκινάει ο έλεγχος. Οι καταγγελίες ταξινομούνται ανάλογα με το περιεχόμενό τους και προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Φιλτράρονται και ταξινομούνται σε απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα, κι ανάλογα δίνεται προτεραιότητα στον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί.

Πώς «βαθμολογούνται» οι καταγγελίες

Με βάση τη «βαθμολογία» που παίρνει κάθε πληροφορία, είτε καταλήγει αμέσως στο αρχείο είτε μετατρέπεται σε εντολή ελέγχου που φτάνει μέχρι και σε αιφνιδιαστικές έρευνες.

Το «βαθμολόγιο» των καταγγελιών ξεκινά από το 0 για αδιάφορες πληροφορίες και φτάνει μέχρι το 4 για τις περιπτώσεις που απαιτούν άμεση επέμβαση.

Όταν μία καταγγελία χαρακτηριστεί ως «άμεσου ενδιαφέροντος», τότε ξεκινά σε βάθος έλεγχος μέσω διασταυρώσεων, τραπεζικών δεδομένων και δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης κι αν χρειαστεί ζητείται η συνδρομή από διεθνείς αρχές για την ανίχνευση χρημάτων στο εξωτερικό.

Πόσοι έχουν μπει στο στόχαστρο

Μέχρι τώρα η πλατφόρμα «Καταγγελίες πολιτών» έχει δεχθεί περισσότερες από 59.000 καταγγελίες, με τις περισσότερες να αφορούν φορολογικές παραβάσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και λιγότερες τελωνειακά αδικήματα (κυρίως λαθρεμπόριο).

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2024, ήταν σε εξέλιξη έλεγχοι σε περισσότερες από 6.000 υποθέσεις πλουσίων, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 26,4 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, 21 πρόσωπα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για μεγάλη φοροδιαφυγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη περιπτώσεων φοροδιαφυγής έπαιξαν πρόσωπα που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα τα οποία δύσκολα θα αποκαλύπτονταν χωρίς τη βοήθεια τους.