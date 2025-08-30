Τι «προβλέπει» το Euribor για τα στεγαστικά δάνεια

Για πρώτη φορά μετά από επτά συνεχόμενους μήνες με πτώση, το Euribor 12μήνου έκλεισε ανοδικά τον Αύγουστο, γεγονός που βάζει σε σκέψεις τους κατόχους στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Το Euribor έκλεισε τον Αύγουστο στο 2.114% από 2,079% τον Ιούλιο, τροφοδοτώντας με αμφιβολίες για την πορεία του από τώρα μέχρι το τέλος του έτους και το 2026.

Τους προηγούμενους μήνες, ο διάσημος δείκτης στεγαστικών δανείων είχε κολλήσει περίπου στο 2%.

Το Euribor είναι ένας δείκτης για το επιτόκιο με το οποίο οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες δανείζουν χρήματα η μία στην άλλη. Αυτή η τιμή υπολογίζεται καθημερινά και χρησιμεύει ως θεμελιώδες σημείο αναφοράς στον χρηματοοικονομικό κόσμο, ιδίως στην Ευρώπη.

Η σημασία του Euribor έγκειται στη χρήση του ως βάση για τον καθορισμό των επιτοκίων σε διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως τα δάνεια και, ιδίως, τα στεγαστικά δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι εάν το Euribor αυξηθεί , αυξάνονται και οι μηνιαίες πληρωμές στεγαστικού δανείου. Εάν το Euribor μειωθεί, οι πληρωμές μειώνονται κατά ένα ποσοστό του ημερήσιου επιτοκίου τους .

Τι λένε οι αγορές

Τι λένε οι χρηματοπιστωτικές αγορές; Πόσο φως ρίχνουν στην τύχη του Euribor τους επόμενους μήνες;Υποδεικνύουν μια σταθεροποίηση του επιτοκίου στεγαστικών δανείων; «Με την μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς του Τραμπ και τις γεωπολιτικές εντάσεις, κανείς δεν αγοράζει μήνες ηρεμίας για το Euribor», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

«Το Euribor είναι καταδικασμένο να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επομένως μια πτώση στο 1,75% αφήνει περιθώριο ο δείκτης να πέσει τελικά κάτω από το 2%», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί μια περαιτέρω μείωση του επίσημου επιτοκίου της ΕΚΤ, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται στο 2%. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αν η ΕΚΤ θα μειώσει τα επιτόκια, αλλά πότε. Και ακόμη ούτε η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ το γνωρίζει αυτό».

Επιθετική ερμηνεία

Στην τελευταία συνεδρίαση, στις 24 Ιουλίου , η ΕΚΤ δεν άλλαξε τα επιτόκια μετά από επτά συνεχόμενες μειώσεις. Στα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, φαίνεται ότι η ΕΚΤ είναι πιο κοντά στη μείωση των επιτοκίων παρά στην αύξησή τους και ότι μια μείωση των επιτοκίων είναι πιθανή σε επερχόμενες συνεδριάσεις. Υπήρξαν όμως διαφωνίες στο ΔΣ, καθώς εκφράστηκε και μια «επιθετική» ερμηνεία στη συνεδρίαση υπέρ της αύξησης των επιτοκίων, αντί για άμεση μείωση. Η απάντηση του Euribor ήταν η απομάκρυνση από το 2% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η αγορά βλέπει πώς θα καθυστερήσει αυτή τη μείωση.

Πριν από ένα μήνα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Overnight Indexed Swap, μια αγορά χρηματοοικονομικών swaps όπου οι μεγάλοι επενδυτές αντισταθμίζουν τις θέσεις τους έναντι των κινήσεων των επιτοκίων, προέβλεπαν ότι η αναμενόμενη μείωση θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Τώρα, οι προβλέψεις του Bloomberg υποδηλώνουν ότι θα συμβεί μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026 .

Στο 1,96% τον Δεκέμβριο

Οι επενδυτές αποτιμούν πάντως το Euribor 12μήνου του Δεκεμβρίου στο 1,96%. Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Σεπτεμβρίου 2026 διαπραγματεύεται στο 1,88%. Σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, το Euribor δεν θα αρχίσει να απογειώνεται μέχρι το τέλος του 2027.

Η ένδειξη αυτής της αγοράς είναι ότι το Euribor μπορεί να αναμένει σταθεροποίηση για μερικά χρόνια γύρω στο 2%.