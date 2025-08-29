Logo Image

Επιδόματα: Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου

ΙΝΤΙΜΕ/ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ

Ποιες καταβολές θα γίνουν

Ποσό 78.618.000 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 103.582 δικαιούχους κατά την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας:

e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
  • Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

