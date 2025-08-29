Φορολογία: Τι αλλαγές θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός – Η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη στο Naftemporiki TV

«Από τις εξαγγελίες για την ΔΕΘ αναμένονται σημαντικά κίνητρα για όλες τις κατηγορίες των πολιτών» σημείωσε η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην εκπομπή 120′ Markets με τον Κώστα Καλέτσιο.

Όπως υπογράμμισε ωστόσο, τα αποτελέσματα των μέτρων μένει να φανούν στην πράξη.

«Το σημαντικό είναι ότι περιμένουμε μία μείωση των φορολογικών συντελεστών» είπε η κ. Μακριδάκη και εξήγησε αναλυτικά τι αναμένεται για κάθε φορολογική κλίμακα.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα 10.000 – 20.000 ευρώ είπε πως η φορολογική κλίμακα από το 22% αναμένεται να μειωθεί ενδεχομένως στο 15%. «Όσο μειώνονται οι φόροι, τόσο αυξάνεται η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών» σημείωσε με νόημα.

Σε ό,τι αφορά τα ενοίκια είπε ότι περιμένουμε ότι από το 15%, δηλαδή για εισοδήματα μέχρι 12.000, ο φορολογικός συντελεστής να πέσει στο 7% ίσως και 6,5%, μακάρι και 5%».