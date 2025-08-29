24 ΑΕΙ εντάσσονται στο ΕΣΠΑ για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας – Οι δικαιούχοι και η κατανομή της χρηματοδότησης

Στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάσσονται 24 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για την υλοποίηση της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας» το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με συνολική δημόσια δαπάνη 23,75 εκατ. ευρώ. Οι σχετικές αποφάσεις υπεγράφησαν από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, δικαιούχοι της πράξης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε 1.300 επωφελούμενους να αποκτήσουν ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία.
Στόχοι του προγράμματος
Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η διευκόλυνση επαγγελματικών μεταβάσεων και η ενίσχυση της κινητικότητας των νέων ερευνητών. Παράλληλα, ενισχύονται τα προγράμματα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων.
Η κατανομή της χρηματοδότησης
Μεταξύ των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν:
- ΕΚΠΑ: 2,35 εκατ. ευρώ
- ΑΠΘ: 2,35 εκατ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πατρών: 2,1 εκατ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 1,95 εκατ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 1,87 εκατ. ευρώ
- ΔΠΘ: 1,48 εκατ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 1,47 εκατ. ευρώ
- Διεθνές Πανεπιστήμιο: 1,45 εκατ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 942 χιλ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Κρήτης: 914 χιλ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 897 χιλ. ευρώ
- Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 852 χιλ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 810 χιλ. ευρώ
- Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 634 χιλ. ευρώ
- ΕΜΠ: 616 χιλ. ευρώ
- Πάντειο: 546 χιλ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πειραιά: 534 χιλ. ευρώ
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 477 χιλ. ευρώ
- Πολυτεχνείο Κρήτης: 313 χιλ. ευρώ
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: 394 χιλ. ευρώ
- Χαροκόπειο: 220 χιλ. ευρώ
- ΑΣΚΤ: 217 χιλ. ευρώ
- ΑΣΠΑΙΤΕ: 168 χιλ. ευρώ
- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 166 χιλ. ευρώ