24 ΑΕΙ εντάσσονται στο ΕΣΠΑ για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας – Οι δικαιούχοι και η κατανομή της χρηματοδότησης

Στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάσσονται 24 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για την υλοποίηση της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας» το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με συνολική δημόσια δαπάνη 23,75 εκατ. ευρώ. Οι σχετικές αποφάσεις υπεγράφησαν από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, δικαιούχοι της πράξης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε 1.300 επωφελούμενους να αποκτήσουν ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία.

Στόχοι του προγράμματος

Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η διευκόλυνση επαγγελματικών μεταβάσεων και η ενίσχυση της κινητικότητας των νέων ερευνητών. Παράλληλα, ενισχύονται τα προγράμματα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων.

Η κατανομή της χρηματοδότησης

Μεταξύ των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν: