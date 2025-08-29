Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Οι νέες υποχρεώσεις για ιδιοκτήτες και διαχειριστές

Προς παράταση των περιορισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις έως το τέλος του 2026 προσανατολίζεται η κυβέρνηση.

Ήδη, μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται «πάγωμα» νέων καταχωρίσεων στο 1ο, 2ο και 3ο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων ενώ εξετάζεται οι περιορισμοί να επεκταθούν και σε νέες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας όπως Ψυρρή, Ακρόπολη, Καλλιμάρμαρο.

Παρά τους περιορισμούς, ο αριθμός των καταλυμάτων που είναι διαθέσιμα για βραχυχρόνια μίσθωση βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, από τον φετινό Απρίλιο ξεπεράστηκε το όριο του 1 εκατ. διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης φτάνοντας το 1,008 εκατ. Από τότε και μέχρι τον Ιούνιο ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς, σε 1,038 εκατ. τον Μάιο και σε 1.061 εκατ. τον Ιούνιο. Ειδικά στην Αθήνα, η τουριστική ζήτηση για βραχυχρόνια διαμονή συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, παρά τις περιοριστικές ρυθμίσεις σε πολλές περιοχές του κέντρου, την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει οξύ, όχι μόνο στην Αττική αλλά σε πολλές πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2024 λειτούργησαν πανελλαδικά 207.572 καταλύματα, εκ των οποίων σχεδόν 60.000 (59.793) εντοπίζονται στην Αττική, δηλαδή περίπου το 35% του συνόλου. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής σημειώθηκε πάνω από το 1/3 των μισθώσεων μέσω καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη διάρκεια του 2024, καθώς καταγράφονται συνολικά 2,95 εκατ. ημέρες μίσθωσης, επί συνόλου 8,19 εκατ. ημερών συνολικά στη χώρα.

Οι νέοι κανόνες

Την ίδια ώρα, σε ισχύ τίθενται από την 1η Οκτωβρίου οι νέοι κανόνες για την βραχυχρόνια μίσθωση καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων θα πρέπει:

να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και

να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις καθορισμένες προδιαγραφές, θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στο ακίνητο που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα από υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού αλλά και από μεικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού για την ταυτόχρονη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Αν δεν επιτραπεί η είσοδος για έλεγχο, αν το ακίνητο δεν πληροί τις προδιαγραφές ή αν ο διαχειριστής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται άμεσα πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εάν δεν πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την επιβολή του προστίμου και διαπιστωθεί νέα παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται (10.000 ευρώ), ενώ για κάθε επόμενη παραβίαση η επιβολή προστίμου φτάνει το τετραπλάσιο του αρχικού (20.000 ευρώ).

Στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών που εκμισθώνουν ακίνητα βραχυχρόνια, περιλαμβάνεται και η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ, και η απόκτηση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Ο ΑΜΑ πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε αγγελία στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε άλλη μορφή προβολής του ακινήτου. Επίσης, για κάθε μίσθωση πρέπει να υποβάλλεται Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, ενώ τα εισοδήματα φορολογούνται σύμφωνα με τον αριθμό των ακινήτων που εκμισθώνονται.