Τουρισμός: Η Κεντρική Μακεδονία «πετάει» για τη Βαρσοβία

Με «βαλίτσες γεμάτες εξωστρέφεια», το CONNECT on Tour, η στρατηγική πρωτοβουλία του Thessaloniki Convention Bureau, κάνει επόμενο σταθμό τη Βαρσοβία στις 21/10, παρουσιάζοντας τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία και την ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία, σε μια αγορά που αποδεικνύεται δυναμικός τουριστικός σύμμαχος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση, στο Nobu Hotel Warsaw, κορυφαίοι τουριστικοί πράκτορες, οργανωτές συνεδρίων και εκπρόσωποι της πολωνικής τουριστικής αγοράς θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους προορισμούς της περιοχής μέσα από B2B συναντήσεις, παρουσιάσεις και στοχευμένες δράσεις προβολής.

Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η επιλογή της Βαρσοβίας δεν είναι τυχαία, αφού όπως εξηγείται αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές για την περιοχή, με σταθερά αυξανόμενες αφίξεις και ισχυρή αεροπορική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, μέσω απευθείας πτήσεων που ενισχύουν την τουριστική ροή αλλά και τις επιχειρηματικές σχέσεις.

«Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα και αναβαθμίζει το διεθνές προφίλ της Κεντρικής Μακεδονίας», επισημαίνει σε δήλωσή της η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κ.Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου.

«Με το CONNECT on Tour στη Βαρσοβία ενδυναμώνουμε το brand της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας ως κορυφαίου προορισμού για συνέδρια, city breaks και ποιοτικό τουρισμό», σημειώνει ο πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureau, Πρόδρομος Μοναστηρίδης.

Γέφυρα συνεργασιών και διεθνούς αναγνώρισης

Το CONNECT on Tour, με προηγούμενες στάσεις σε σημαντικές διεθνείς αγορές, χτίζει διαρκώς γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους τοπικούς επαγγελματίες και ξένους decision makers, προβάλλοντας ένα τουριστικό προϊόν που συνδυάζει υψηλού επιπέδου συνεδριακές υποδομές, εξαιρετική γαστρονομία και πολιτισμό, ασυναγώνιστο φυσικό κάλλος και ποικιλία δραστηριοτήτων για city break, MICE και leisure τουρισμό.

Η διοργάνωση της δράσης πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με επίσημο χορηγό αερομεταφορών την Aegean Airlines, ενισχύοντας περαιτέρω την προβολή της περιοχής σε διεθνές επίπεδο.