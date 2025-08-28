Κ. Μητσοτάκης για ανάπλαση ΔΕΘ: Δεν θα υπάρχει κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη – Απαραίτητες οι αλλαγές στο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo

Αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, ύψους 120 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ, το οποίο θα «τρέξει» από το Υπερταμείο, δεν θα υπάρχει κανένα ξενοδοχείο και δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζοντας τη νέα πρόταση της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο έργο.

Παράλληλα προανήγγειλε αλλαγές στο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo, χωρίς ωστόσο να δώσει σχετικές διευκρινίσεις.

Τι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Επισημαίνοντας τη μοναδικότητα του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης με την έννοια ότι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης αλλά και το ότι είναι απολύτως σαφές ότι «δεν μπορεί πια να πληροί τις προϋποθέσεις σύγχρονων Εκθέσεων, ενώ ταυτόχρονα αφήνει αναξιοποίητες και πολλές ευκαιρίες για συνολικές αναπλάσεις, οι οποίες θα προσθέσουν ελεύθερο χώρο και κυρίως χώρο πρασίνου στην πόλη της Θεσσαλονίκης», ο κ. Μητσοτάκης προέβη στην εξής ανακοίνωση:

«Γνωρίζετε καλά ότι υπήρχε ένα αρχικό σχέδιο το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το οποίο είχε τύχει θα έλεγα στήριξης αλλά και μίας δικαιολογημένης κριτικής από πολλούς φορείς της πόλης, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εκείνες προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει με την στήριξη των τοπικών φορέων.

Είμαι λοιπόν σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την πρόταση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του χώρου της ΔΕΘ. Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη. Το έργο θα κατασκευαστεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ, θα κρατήσουμε το ίδιο αποτύπωμα εκθεσιακών χώρων το οποίο υπάρχει σήμερα, κάτι παραπάνω από 30.000 τ.μ., σε ένα καινούριο κτίριο όμως, είναι απολύτως επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες ενός αστικού εκθεσιακού χώρου, θα υπάρξει πλήρης αναμόρφωση και επισκευή του Βελλιδείου, το οποίο αποτελεί ένα τοπόσημο για την πόλη και πρέπει να διατηρηθεί ως ένα σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο. Και ταυτόχρονα θα υπάρξει μια σημαντική επέκταση του πρασίνου ώστε όλος ο υπόλοιπος χώρος να μπορεί να γίνει ένα ζωντανό πάρκο που θα συνδεθεί με τις υπόλοιπες ανοικτές εκτάσεις της πόλης έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει και στον δήμο ή στην κεντρική κυβέρνηση τη δυνατότητα να σκεφτεί και τις επόμενες παρεμβάσεις που θέλει να κάνει στην ευρύτερη του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει κατασκευή ενός πάρκινγκ 600 θέσεων, που η πόλη το χρειάζεται πολύ για να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο της Έκθεσης αλλά συνολικά οι ανάγκες του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ζητήσω κύριε δήμαρχε και κύριοι φορείς της πόλης την στήριξή σας σε αυτό σχέδιο. Η κυβέρνηση σας άκουσε και δέχτηκε πολλά από τα επιχειρήματά σας, θεωρούμε ότι το σχέδιο αυτό δεν είναι απλά οικονομικά βιώσιμο αλλά είναι και ρεαλιστικό και θα μπορέσει να δώσει στην πόλη κάτι που ελάχιστες άλλες πόλεις διαθέτουν, επιμένω σε αυτό: ένα συνεδριακό κέντρο το οποίο αφενός είναι ταυτισμένο με την ιστορία της πόλης, αφετέρου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και σε αντίθεση με όλα τα άλλα απρόσωπα και άχρωμα συνεδριακά κέντρα, στα οποία σίγουρα έχετε πάει, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στην περιφέρεια, κοντά σε κάποιο αεροδρόμιο, αυτό το Εκθεσιακό Κέντρο θα έχει πραγματικά έναν άλλο χαρακτήρα.

Το έργο αυτό θα τρέξει από το Υπερταμείο, με τις απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν στο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo, προκειμένου να μπορέσει να μετατραπεί σε μία εταιρεία, η οποία θα μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική υποδομή και θέλω με την ευκαιρία να ζητήσω την στήριξη όλων των τοπικών φορέων, γιατί νομίζω πια ότι έχουμε φτάσει σε έναν κοινό τόπο να μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση για την πόλη».

