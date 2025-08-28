Θεσσαλονίκη: Το α’ τρίμηνο 2026 οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό – Προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σίνδου

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς, όπως τονίστηκε κατά την εκδήλωση παρουσίασης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μέχρι τον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό και το δεύτερο «καλούπι» -(το κυλιόμενο μεταλλικό φορείο, που χρησιμοποιείται για τη σκυροδότηση και κινείται υδραυλικά κατά μήκος του έργου)- στο έργο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης (flyover), με το έργο -που ήδη έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 27%- να επιταχύνεται πολύ σημαντικά, παρά τον σκεπτικισμό που υπήρχε πριν από έναν χρόνο, όπως επισήμανε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας.

Συνολικά ο κ. Δήμας αναφέρθηκε σε τρεις -πολύ σημαντικές, όπως τις χαρακτήρισε- παρεμβάσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία «πράγματι αλλάζει», όπως τόνισε:

Πρώτον, όπως είπε, πριν από ένα έτος η πόλη δεν είχε μετρό σε λειτουργία, ενώ σήμερα το μέσο σταθερής τροχιάς όχι μόνο λειτουργεί, αλλά και ετοιμάζεται σε έξι μήνες από σήμερα (στο πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως υπενθύμισε) η επέκταση προς Καλαμαριά. Η επέκταση θα προσθέσει στο δίκτυο πέντε σταθμούς και 60.000 επιβάτες, συνεισφέροντας περαιτέρω στη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην πόλη, η οποία -σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου ινστιτούτου του ΕΚΕΤΑ- έφτασε στο 15% από όταν άρχισε η λειτουργία του μετρό.

Η δεύτερη παρέμβαση είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος (flyover), που θα λύσει το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην πόλη, όπως τόνισε ο κ. Δήμας.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» που ανακοινώθηκε πέρυσι στη ΔΕΘ (με πλήρη ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων, βαψίματα, λουτρά και τουαλέτες και πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία κά) κι αφορά συνολικά 431 σχολεία, εκ των οποίων 78 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. «Όμως στην περιοχή έχουμε και την παρέμβαση για 17 ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), εκ των οποίων 16 στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κατερίνη, άρα σύνολο πάμε σε 95 νέα σχολεία πλήρως αναμορφωμένα. Σε σχέση με έναν χρόνο πριν, η Θεσσαλονίκη έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα για το Μετρό και το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Στόχος σε έναν χρόνο να έχουμε τη δυνατότητα να λέμε ότι καταφέρει πολύ περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά» κατέληξε.

Τέλος του 2025 θα λειτουργεί προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου

Τη λειτουργία της προαστιακής γραμμής Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου, στο τέλος του 2025, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ανακοινώνουμε σήμερα ότι με εντολή του πρωθυπουργού, από το τέλος αυτής της χρονιάς, του 2025, θα λειτουργεί προαστιακή γραμμή, προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου, ώστε οι φοιτητές, κάθε μισή ώρα, στα ωράρια του πανεπιστημίου, με σύνδεση απευθείας μεταξύ του σταθμού και της Σίνδου, αλλά και με την ενεργοποίηση ενός λεωφορείου που θα καλύπτει την απόσταση 800 μέτρων και σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ, θα μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη από αυτή τη χρονιά, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τη φοιτητική κοινότητα και μέχρι το Πάσχα του 2026, θα έχουμε ενεργοποιήσει δρομολόγιο, με κάποια απαραίτητα έργα ανακαίνισης μεταξύ του επιβατικού σταθμού Θεσσαλονίκης και του σταθμού Αγχιάλου» επεσήμανε ο αν. υπουργός.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε την άμεση ενεργοποίηση του δυτικού προαστιακού, ενώ όπως είπε οι στάσεις που θα ενεργοποιηθούν και θα λειτουργούν με το ρόλο του προαστιακού, ξεκινώντας από το Σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, θα είναι η Μενεμένη, η Επτανήσου, το Κορδελιό, τα Διαβατά, η Αγχίαλος, ο Άγιος Αθανάσιος και η Γέφυρα κατόπιν τον αιτημάτων των δημάρχων αυτής περιοχής και φυσικά η Σίνδος.

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των αστικών γραμμών με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Κυρανάκης είπε πως «αυτό το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την κίνηση και να συνδέσουμε τα δρομολόγια των λεωφορείων ώστε να μπορεί συγκοινωνιακά ο χάρτης της Θεσσαλονίκης να συνεχίζει να αλλάζει».

Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία που φέρουν τον διπλασιασμό του στόλου από το 2019 έως σήμερα. «Από 262 διαθέσιμα οχήματα σήμερα έχουμε 478 και του χρόνου, το 2026 θα έχουμε 551, άρα μιλάμε για ένα διπλασιασμό λεωφορείων, μία ανανέωση του στόλου με περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία. Πέρα από διπλασιασμό οχημάτων και καλύτερη συχνότητα, μιλάμε για πιο συχνές μεταφορές για μια πραγματική εναλλακτική στον πολίτη ο οποίο περιμένει σε στάση για ώρες, θα περιμένει λιγότερο για να μπορεί να μετακινηθεί στη δουλειά του συνδυάζοντας, μετρό λεωφορείο και προαστιακό σιδηρόδρομο».

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στα ΚΤΕΛ ανακοινώνοντας ότι από τον Ιανουάριο του 2026, θα προστεθούν 100 νέα λεωφορεία ώστε «να εκσυγχρονιστούν και να βελτιωθούν οι μεταφορές». Στο θέμα των προσλήψεων των οδηγών είπε ότι θα φτάσουν τους 1252 από 814 που ήταν το 2023, ενώ τέλος μιλώντας για την καλύτερη προσβασιμότητα των επιβατών παρουσίασε τη νέα πινακίδα με κώδικα Braille. «Με την αίσθηση της αφής οι τυφλοί συμπολίτες μας θα μπορούν να εξυπηρετούνται. Αυτές οι πινακίδες θα τοποθετηθούν την επόμενη Πέμπτη, οι 20 πρώτες πριν τη ΔΕΘ και μέσα στους επόμενους μήνες οι περισσότερες στάσεις θα έχουν αυτήν την δυνατότητα για την προσβασιμότητα των συμπολιτών μας τους οποίους πρέπει πάντα να δείχνουμε πολύ μεγάλο σεβασμό» κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.