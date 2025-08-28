Τι φέρνει το νέο εργασιακό ν/σ: Ο εργατολόγος, Δ. Περπατάρης, στο Naftemporiki TV

Τις αλλαγές που σηματοδοτεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση ανέδειξε ο εργατολόγος, Δημήτρης Περπατάρης, μιλώντας στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» και στην εκπομπή «120 Markets» με τον Κώστα Καλέτσιο.

«Ελπίζω να μην είναι τυπική διαβούλευση, αν και το ότι προωθήθηκε μέσα στον Αύγουστο, μάλλον δείχνει ότι η σκοπιμότητα, που υπάρχει από πλευράς πολιτικής ηγεσίας είναι να μη δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις και να μην πάρει μεγάλη δημοσιότητα» υπογράμμισε.

Σε σχέση με την δυνατότητα εργασίας ως και 13 ώρες εβδομαδιαίως ανέφερε: «Δηλώνει περιχαρές το υπουργείο ότι έχουμε μια αύξηση της τάξεως του 200 – 250% στη δηλωθείσα υπερωριακή απασχόληση. Μα τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα αυτή η απασχόληση, η υπερωριακή δεν δηλωνόταν».

Αναφερόμενος στο υπό δια βούλευση νομοσχέδιο στάθηκε τέλος στην παντελή έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ανέφερε ότι «στην Ελλάδα υπολειπόμαστε σημαντικά, που αν θέλετε, λειτουργεί και ως ένα κοινωνικό αμορτισέρ για θέματα, κραδασμούς, προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση».