Τάκης Θεοδωρικάκος: Δέσμευση των εκπροσώπων σούπερ μάρκετ για σταθερές τιμές στα σχολικά

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Φωτ. Υπ. Ανάπτυξης

«Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024» δήλωσε ο υπ. Ανάπτυξης

Σταθερές σε σχέση με το 2024 θα παραμείνουν οι τιμές στα σχολικά είδη, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση που είχε με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

«Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών» πρόσθεσε ο υπουργός.

