Αχτσιόγλου για εργασιακό νομοσχέδιο: Σε ποιον αξίζει αυτό το μέλλον;

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως και τις ριζικές αλλαγές που φέρνει για τους εργαζόμενους αναφέρεται με ανάρτησή της στο facebook η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως τονίζει με τις νέες αυτές οι συνθήκες οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν κερδίζουν αλλά εξαντλούνται κιόλας δουλεύοντας τις μισές ημέρες. Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στο νέο τοπίο των συμβάσεων σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης θα μπορεί να υπογράψει διήμερη σύμβαση με τον εργαζόμενο και μετά να τον απολύσει, κάτι το οποίο δεν θα δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να διαπραγματευτεί τις συνθήκες της εργασίας του.

Η ανάρτησή της

Είναι δίκαιη εργασία οι 13 ώρες δουλειά την ημέρα; Η οποία, μάλιστα, θα μπορεί με διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή με ρεπό ή μειωμένο ωράριο άλλες ημέρες, να μην έχει καν υπερωριακή αμοιβή.

Είναι δίκαιη εργασία η υπερωριακή απασχόληση σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας; Δηλαδή οι επιχειρήσεις να κόβουν ημέρες εργασίας και να προσθέτουν ώρες δουλειάς στις μειωμένες ημέρες, ενώ οι εργαζόμενοι θα χάνουν εισόδημα και θα εξαντλούνται δουλεύοντας τις μισές ημέρες.

Είναι δίκαιη εργασία οι fast track προσλήψεις και απολύσεις εντός δύο ημερών; Ουσιαστικά πρόκειται για συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, όπου ο εργαζόμενος θα είναι σε αναμονή για περιστασιακή, κακοπληρωμένη δουλειά, με όρους που δεν θα μπορεί να διαπραγματευτεί.

Είναι δίκαιη εργασία να μην ελέγχονται τα ωράρια των εργαζομένων και να παραβιάζονται χωρίς κυρώσεις;

Είναι δίκαιη εργασία η άδεια των εργαζομένων να δίνεται σπασμένη και όποτε θέλει ο εργοδότης;

Και όλα αυτά σε μια αγορά όπου ήδη 1 στους 2 δουλεύει απλήρωτες υπερωρίες, πάνω από 1 στους 3 δουλεύει Σαββατοκύριακα και οι μισθοί βρίσκονται στον πάτο της Ευρώπης.

Αυτή η κυβέρνηση δεν ορρωδεί προ ουδενός. Δεν χωρά διαβούλευση σε τέτοια βάση. Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί.

Η κ. Αχτσιόγλου επανέρχεται και σήμερα στο νομοσχέδιο με παραδείγματα:

Απλά παραδείγματα της ζοφερής πραγματικότητας που προδιαγράφει:

* Εργαζόμενος θα ξεκινάει να δουλεύει στις 7 πμ και θα σχολάει στις 8 μμ, 13 ώρες εργασία, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος για να πάει και να γυρίσει από τη δουλειά του. Σε όσο χρόνο του απομένει θα πρέπει να ξεκουραστεί, να φροντίσει τα παιδιά του, να καλύψει ανάγκες και υποχρεώσεις του σπιτιού του. Πραγματικά εξαιρετική ισορροπία επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής!

* Εργαζόμενη θα δουλεύει 10ωρα, χωρίς να πληρώνεται υπερωρίες, για τις οποίες θα παίρνει ως αντάλλαγμα ρεπό μέσα σε έναν χρόνο.

* Μια καφετέρια θα μπορεί με fast track διαδικασίες να προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο μόνο για την Παρασκευή και το Σάββατο, που έχει πολλή δουλειά. Και μετά να τον απολύει. Οχτώ ημέρες εργασία τον μήνα δηλαδή. Στην καλύτερη 300 ευρώ. Καλά είναι.

* Όσοι εργαζόμενοι γύρισαν μόλις από δύο εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας, ας γνωρίζουν ότι αυτό ήταν για τελευταία φορά. Από του χρόνου η άδεια αυτή θα λαμβάνεται σπασμένη και θα την παίρνουν όποτε θέλει ο εργοδότης.

* Μια εργαζόμενη θα υποχρεώνεται να δουλεύει Πέμπτες-Παρασκευές-Σάββατα, 13 ώρες την ημέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία της και τη ζωή της, χωρίς υπερωριακή αμοιβή και όλα αυτά μη τυχόν και γίνει καμία σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Αλήθεια, αν είναι μητέρα τι ακριβώς θα κάνει με τα παιδιά της αυτές τις 13 ώρες;