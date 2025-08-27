Ν. Μαραβέγιας στο Naftemporiki TV: Ο δημοσιονομικός χώρος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πάταξη της φοροδιαφυγής

«Ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πάταξη της φοροδιαφυγής για πρώτη φορά στην Ελλάδα» τόνισε ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο ΕΚΠΑ Ναπολέων Μαραβέγιας, μιλώντας στην εκπομπή 120′ Markets του Naftemporiki TV με τον Κώστα Καλέτσιο.

Αναλυτικότερα, ο ίδιος απέδωσε το υπερπλεόνασμα των 2,1 δισ. κατά 2/3 στη χρήση πιστωτικών καρτών και τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και κατά 1/3 στην ακρίβεια.

Σχετικά με μία ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ, ο κ. Μαραβέγιας επικαλέστηκε σχετική μελέτη του ΚΕΠΕ υπογραμμίζοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο η μείωση να περάσει στους καταναλωτές αφού «η δομή της ελληνικής αγοράς είναι σε μεγάλο βαθμό καρτελοποιημένη».

Τέλος, όπως είπε, από το νέο έτος με τη σύσταση της Αρχής Εποπτείας της Αγοράς τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.