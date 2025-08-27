Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης – Στα 186,7 εκατ. ο αρχικός προϋπολογισμός

Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται το νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ειδικό Πρόγραμμα ΕΠΑ-ΔΑΜ), αρχικού προϋπολογισμού 186,7 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Η υπογραφή της απόφασης έγινε στο πλαίσιο συνάντησης που είχαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Νίκος Παπαθανάσης, με τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Δυτικής Μακεδονίας, τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές της περιοχής, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ Πελοπίδα Καλλίρη και της Γενικής Γραμματέως ΠΔΕ & ΕΠΑ Κατερίνας Οικονόμου.

Στόχος αυτού του νέου προγράμματος είναι η περαιτέρω χρηματοδότηση δράσεων και έργων που θα συμβάλλουν, αφενός στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις περιοχές μετάβασης, αφετέρου στην ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, δίνοντας έμφαση πρωτίστως στους Δήμους και στους φορείς αυτών των περιοχών.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στην πρόοδο που παρουσιάζει η υλοποίηση του υφιστάμενου Προγράμματος ΔΑΜ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,62 δισ. ευρώ, η εξειδίκευση του οποίου ξεπερνά το 70% με τις εντάξεις των συνολικά 814 έργων να αγγίζουν τα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 582 εκατ. ευρώ αφορούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Ανακοίνωσε επίσης:

Νέα Δράση για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από 2.000 – 20.000 ευρώ (de minimis) από νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις ηπειρωτικές περιοχές ΔΑΜ (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας), εντός του έτους, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Νέο Κύκλο Δράσεων Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Καν. 651/2014), εντός του 2026, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

«Αδιάλειπτη στήριξη στις περιοχές και στους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα από την ενεργειακή μετάβαση»

«Οι σημερινές ανακοινώσεις αποδεικνύουν στην πράξη την αδιάλειπτη στήριξη της Πολιτείας στις περιοχές και στους πολίτες που επηρεάζονται πιο άμεσα από την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας, με στόχο ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον, ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, κυρίως για τις νέες και τους νέους, που θα μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν ο βουλευτής ΝΔ Κοζάνης Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Βουλευτής ΝΔ Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, η Βουλευτής ΝΔ Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, ο Βουλευτής ΝΔ Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, ο Δήμαρχος Αμυνταίου Ιωάννης Λιάσης, ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης, ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος, ο Δήμαρχος Βελβεντού Εμμανουήλ Στεργίου, ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής, ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Δήμαρχος Κοζάνης Ιωάννης Κοκκαλιάρης και ο Δήμαρχος Πρεσπών Γεώργιος Στεργίου.