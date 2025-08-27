Logo Image

Voucher για αγορά βιβλίων – Δείτε τους προσωρινούς πίνακες της ΔΥΠΑ με τους δικαιούχους

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Voucher για αγορά βιβλίων – Δείτε τους προσωρινούς πίνακες της ΔΥΠΑ με τους δικαιούχους

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ EUROKINISSI)

150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία

Στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων καθώς και το μητρώο παρόχων για το πρόγραμμα αγοράς βιβλίων 2025.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα, ΕΔΩ, πατώντας στο «Προσωρινά Αποτελέσματα».

Σημειώνεται ότι οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Δυνατότητα ένστασης

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου μέχρι τις 23:59.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Τέλος, οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους, με ηλεκτρονική σάρωση, σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube