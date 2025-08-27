Προ των πυλών ο φορέας «κόκκινων» ακινήτων

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, η βιωσιμότητα του πλαισίου διαχείρισης των κόκκινων δανείων και η προστασία των ευάλωτων οφειλετών αποτέλεσαν τα βασικότερα σημεία της χθεσινής συνάντησης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τους CEOs των τραπεζών και εκπροσώπους των servicers

Η θεσμοθέτηση του εν λόγω φορέα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία, με ορίζοντα υλοποίησης έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως έχει ήδη γράψει η «Ν», η ολοκλήρωση του σχεδίου έλαβε μέχρι σήμερα αρκετές παρατάσεις και αναβολές. Το νέο σχήμα θα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, περί τις 70.000 κόκκινους δανειολήπτες, με τον φορέα να θέτει υπό την κυριότητά του τις κύριες κατοικίες ευάλωτων οφειλετών που θα οδηγούνται σε αναγκαστική εκτέλεση, διατηρώντας το δικαίωμα παραμονής τους σε αυτές, έναντι καταβολής ενοικίων επιδοτούμενων από το κράτος.

Ειδικότερα, στην πράξη ο φορέας θα αγοράζει την πρώτη κατοικία του οφειλέτη, με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου, και θα την επαναμισθώσει σε αυτόν. Η περίοδος της επαναμίσθωσης θα διαρκεί έως 12 χρόνια, όπως είχε γράψει η «Ν». Μετά τη λήξη της 12ετούς μίσθωσης, ο φορέας θα επαναπωλεί την κατοικία στον οφειλέτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά και, με την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεπής ως προς την καταβολή δόσεων, θα του χορηγείται εκ νέου δάνειο.

Τέλος, το ενοίκιο που θα καταβάλλει ο ευάλωτος οφειλέτης θα επιδοτείται από το κράτος με ένα ποσό το οποίο θα εξαρτάται από τη σύνθεση του νοικοκυριού, τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά του κριτήρια. Όπως είχε γίνει γνωστό, πριν από δύο περίπου μήνες, διά στόματος του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα συμμετάσχουν στον νέο φορέα με ίδια κεφάλαια, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Ο υφυπουργός είχε κάνει ξεκάθαρο στη Βουλή ότι στο εν λόγω σχήμα δεν θα εμπλακεί το κράτος καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ενώ όπως είπε, θα αφήσει ελεύθερα τα εμπλεκόμενα μέρη να αποφασίσουν το πως θα καλύψουν τα 100 εκατ. ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου που θα έχει ο φορέας.

Στα 87 δισ. ευρώ τα NPLs

Όπως είχε γράψει χθες η «Ν», στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης στην ΤτΕ βρέθηκαν, επίσης, τα εναπομείναντα κόκκινα δάνεια, συνολικού ύψους 87 δισ. ευρώ, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή». Από τη συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε η ισχυρή δέσμευση όλων των μερών και ιδίως της Τράπεζας της Ελλάδος και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τα ανοικτά δάνεια και κυρίως το ζήτημα των ευάλωτων δανειοληπτών να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατό.

Βιώσιμο το ιδιωτικό χρέος

Από την πλευρά του, το Δημόσιο έχει ήδη ορίσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι στο site του ΟΔΔΗΧ, συντηρητική πρόβλεψη για την κάλυψη ενδεχόμενης αδυναμίας πληρωμών σε βάθος επταετίας.

Ειδικότερα, από τις συνολικές εγγυήσεις του Δημοσίου, ύψους 30 δισ. ευρώ, υπάρχει συντηρητική πρόβλεψη ότι το χρέος θα παραμείνει βιώσιμο, ακόμη κι αν καταπέσει το 44% αυτού, δηλαδή τα 13 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 8 δισ. ευρώ αφορούν ειδικά τον Ηρακλή Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, το υπόλοιπο του οποίου μειώθηκε σε 17,5 δισ. ευρώ, από 23 δισ. ευρώ, καθότι οι διαχειριστές κόκκινων δανείων (servicers) έχουν ήδη καλύψει τη διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο, το ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει τη βιωσιμότητα των εγγυήσεών του και ειδικότερα του προγράμματος «Ηρακλής». Όσο για τους servicers, στόχος τους είναι να μειώσουν στον ταχύτερο δυνατό χρόνο το υπόλοιπο του «Ηρακλή», καθότι για αυτό καταβάλλουν υψηλά fees (περίπου 2% με 2,5%), σε μια περίοδο μάλιστα χαμηλών επιτοκίων.

Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις που βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών ανέρχονται σε 6 δισ. ευρώ, ενώ οι servicers διαχειρίζονται δάνεια λογιστικής αξίας περίπου 80 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: α) η Τράπεζα Πειραιώς έχει 0,5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που αποτελεί το 2,6% του δανειακού της χαρτοφυλακίου, β) η Eurobank έχει στο χαρτοφυλάκιό της 1,5 δισ. ευρώ σε ΜΕΑ, που αντιστοιχεί σε 2,8% του δανειακού της χαρτοφυλακίου γ) για την Εθνική Τράπεζα το ποσοστό των ΜΕΑ έρχεται στο 2,5% και δ) για την Alpha Bank στο 3,5%. Σημειώνεται ότι κύριος στόχος των συμμετεχόντων στην ανωτέρω συνάντηση ήταν να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους δανειολήπτες -με την οφειλόμενη μάλιστα επιμέλεια, όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά πηγές στη «Ν»-, έτσι ώστε να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν το ζήτημα των κόκκινων δανείων και να καταστεί βιώσιμο το εν λόγω χρέος.