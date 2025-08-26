Χ. Γκότσης στο Naftemporiki TV: Χρειάζονται μόνιμες λύσεις αντί επιδομάτων

«Αυτοί που θα πληρώσουν ξανά το ‘μάρμαρο’ είναι η μεσαία τάξη η οποία τα τελευταία χρόνια πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο από άποψη ευημερίας» τόνισε ο Χαράλαμπος Γκότσης, Καθηγητής Οικονομικών και τ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μιλώντας στην εκπομπή 120’ Markets του Naftemporiki TV με τον Κώστα Καλέτσιο.

Αποδομώντας την οικονομική κυβερνητική πολιτική, εξήγησε ότι από το υπερπλεόνασμα των 2,3 δισ., το 1 δισ. περίπου προέρχεται από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ενώ τα 500 εκατ. προέρχονται από το υπερπλεόνασμα εισπράξεων του δημοσίου από τον ΦΠΑ.

Ο κ. Γκότσης χαρακτήρισε «αυθαίρετη» την κυβερνητική θέση κατά της μείωσης ΦΠΑ, ενώ σχολίασε ότι το μέτρο κατάργησης της προσωπικής διαφοράς που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ συνιστά «έγκλημα» σε βάρος της μεσαίας τάξης.

Τέλος, αντί επιδομάτων, ζήτησε μόνιμες λύσεις και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας.