ΤτΕ: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση με ΥΠΟΙΚ, τράπεζες και servicers

Ολοκληρώθηκε η πολυαναμενόμενη συνάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος και εκπροσώπων της κυβέρνησης με τους CEOs τραπεζών και servicers με τη συζήτηση να κινείται στα πλαίσια του απολογισμού των μέχρι τώρα κινήσεων γύρω από τη διαχειριση του ιδιωτικού χρέους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», συζητήθηκαν συνολικά θέματα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, ενώ έγινε απολογισμός της προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τη μείωση του «κόκκινου» ιδιωτικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Απολογισμός έγινε και όσον αφορά τις δράσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί με στόχο την καλύτερη λειτουργία όλων των υφιστάμενων μηχανισμών ρύθμισης.

Βασικό συμπέρασμα της εν λόγω συνάντησης είναι η συνέχιση της ακολουθητέας πολιτικής, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων οφειλετών, στη διαφάνεια, ενώ οι εμπλεκόμενοι παράγοντες δεσμεύτηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενισχύσουν περαιτέρω τις ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν περισσότερο τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

