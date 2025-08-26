Logo Image

Τ. Θεοδωρικάκος: Επιστρέφουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Στάλθηκαν για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Κάποιοι το αμφισβήτησαν», σημειώνει, αλλά «συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά για πρώτη φορά στην επιστροφή χρημάτων από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, υλοποιώντας όπως ο ίδιος ο Υπουργός υποστηρίζει «τη δέσμευση για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία».

Ολόκληρη η δήλωση

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.

Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση.

Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».

