Στην τελική ευθεία το Μητρώο Ιδιωτικού Χρέους – Πώς αλλάζει το τοπίο για πολίτες και επιχειρήσεις

Έως τα τέλη του έτους θα έχουν μπει οι βάσεις για τη δημιουργία του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους.

Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικού μηχανισμό, ο οποίος θα θα συγκεντρώνει στοιχεία για οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων, σε ανωνυμοποιημένη βάση, από πιστωτές του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το έργο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στη δημόσια διοίκηση προκειμένου να προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις αλλά και για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων.

Η σύσταση και η λειτουργία

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2026. Με βάση τον προγραμματισμό, το τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση των δράσεων που προβλέπονται από την Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους, ιδίως μέσω:

α. Της σύστασης του Γραφείου Δημόσιων Πιστώσεων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος που περιέχει κεντρική βάση δεδομένων και ενιαίο σύστημα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών (φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει δεδομένων του δημόσιου τομέα.

β. Της έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος για το μητρώο παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο συλλέγει δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς πιστωτές, καθώς και από άλλες σχετικές πηγές.

γ. Της διευκόλυνσης των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω :

(i) Έναρξης ισχύος νέας νομοθεσίας για την κατάργηση των φορολογικών αντικινήτρων όσον αφορά τις μεταβιβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων

(ii) Θέσπιση και προώθηση της χρήσης κοινού υποδείγματος δεδομένων για τις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταστεί εκ νέου εξυπηρετούμενα μετά από αναδιάρθρωση.

(iii) Θέσπιση κοινού υποδείγματος για τον έλεγχο και την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων.

(iv) Δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών για χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων με σκοπό να παρέχεται σε πωλητές και αγοραστές βοήθεια όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την υποβολή προσφορών με αποτελεσματικό και εμπιστευτικό τρόπο, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των υφιστάμενων λύσεων στην αγορά.

Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος

Επίσης μέχρι το τέλος του έτους σχεδιάζεται η θέσπιση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων και της δρομολόγησης της αναγκαίας υποδομής, ως εθνικής βάσης δεδομένων η οποία θα στεγάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα καταγράφει αναλυτικά το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου των πελατών όλων των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τα είδη των εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, μέσω της συλλογής σχετικών δεδομένων από όλες τις αναγκαίες πηγές, θα συμβάλλει επίσης στη λειτουργία και τις εργασίες του παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα διασφαλίζει την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων με σκοπό τη διαφύλαξη των πληροφοριών των δανειοληπτών που υποβάλλονται από τους δανειστές στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων.

Η πορεία του ιδιωτικού χρέους και των τιτλοποιήσεων του προγράμματος Ηρακλής αναμένεται να συζητηθούν σε ευρεία σύσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά από πρωτοβουλία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αλλά και οι επικεφαλείς των τραπεζών, των servicers και του ΟΔΔΗΧ.