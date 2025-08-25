Τι περιλαμβάνει το φετινό πακέτο της ΔΕΘ: Ο Γ. Χριστόπουλος στο Naftemporiki TV

Για «στήριξη της αγοράς μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και προώθηση της καινοτομίας» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής Φορέων Αγοράς στο υπουργείο Οικονομίας, Γιώργος Χριστόπουλος, μιλώντας για το «καλάθι της ΔΕΘ» στην εκπομπή 120’ Markets του Naftemporiki TV με τον Κώστα Καλέτσιο.

Όπως επεσήμανε, η κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απέκλεισε την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας καθώς το κόστος θα ήταν υψηλότερο και πρόκρινε την παρεμβολή κλιμακίων ως αποδοτικότερη λύση.

Ο κ. Χριστόπουλος πρόσθεσε πως στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ενώ για τα χαμηλά εισοδήματα παραδέχθηκε ότι ο φόρος είναι βαρύς και προανήγγειλε μειώσεις.

Τέλος, όσον αφορά τα επιτόκια, τόνισε την αξία παρακολούθησης του προφίλ φορολογουμένου.