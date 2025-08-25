Logo Image

Τι περιλαμβάνει το φετινό πακέτο της ΔΕΘ: Ο Γ. Χριστόπουλος στο Naftemporiki TV

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Τι περιλαμβάνει το φετινό πακέτο της ΔΕΘ: Ο Γ. Χριστόπουλος στο Naftemporiki TV

Μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής Φορέων Αγοράς στο υπουργείο Οικονομίας

Για «στήριξη της αγοράς μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και προώθηση της καινοτομίας» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής Φορέων Αγοράς στο υπουργείο Οικονομίας, Γιώργος Χριστόπουλος, μιλώντας για το «καλάθι της ΔΕΘ» στην εκπομπή 120’ Markets του Naftemporiki TV με τον Κώστα Καλέτσιο.

Όπως επεσήμανε, η κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απέκλεισε την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας καθώς το κόστος θα ήταν υψηλότερο και πρόκρινε την παρεμβολή κλιμακίων ως αποδοτικότερη λύση.

Ο κ. Χριστόπουλος πρόσθεσε πως στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ενώ για τα χαμηλά εισοδήματα παραδέχθηκε ότι ο φόρος είναι βαρύς και προανήγγειλε μειώσεις.

Τέλος, όσον αφορά τα επιτόκια, τόνισε την αξία παρακολούθησης του προφίλ φορολογουμένου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube