Πόσο κοστίζουν στην οικονομία τα «μαύρα Airbnb» στη Β. Ελλάδα

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χάνει η ελληνική οικονομία από τη «μαύρη τρύπα» της παραξενοδοχίας (παράνομες-«μαύρες» βραχυχρόνιες μισθώσεις) που ανθεί στα θέρετρα της Βόρειας Ελλάδας.

Πρωταγωνιστές είναι ως επί το πλείστον Βαλκάνιοι πρώην τουρίστες και νυν ιδιοκτήτες χιλιάδων ακινήτων.

Μόνο στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του νομού, Γρηγόρη Τάσιο, εκτιμάται ότι υπάρχουν περί τις 10.000 κλίνες σε παραξενοδοχία, δηλαδή διανυκτερεύσεις σε «μαύρο» περιβάλλον, με τα έσοδα να φεύγουν αφορολόγητα στις χώρες προέλευσης των ιδιοκτητών των εν λόγω ακινήτων και υψηλές απώλειες εσόδων για το ελληνικό κράτος κ.ο.κ.

Και όλα αυτά σε μια σεζόν διάρκειας ίδιας με τον οδικό τουρισμό, δηλαδή 100-110 ημέρες, με τους διαμένοντες στα εν λόγω ακίνητα να δηλώνουν ότι είναι φιλοξενούμενοι συγγενείς ή φίλοι των ιδιοκτητών, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση από αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου ή ακόμη και από την αστυνομία.

Ποιοι κα πώς στήνουν το «πάρτι»

Το πάρτι της παραξενοδοχίας, τονίζει στη «Ν» ο κ. Τάσιος, γίνεται από πολίτες εκτός Σένγκεν δηλαδή από Σερβία, Σκόπια, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Κόσσοβο και από πολίτες εντός Σένγκεν, κυρίως από τη Βουλγαρία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, εκτιμά ότι ποσοστό 70% των συμβολαίων-αγοραπωλησιών ακινήτων που πραγματοποιούνται στη Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια, με αγοραστές κυρίως Βαλκάνιους αλλά όχι μόνο, στο τέλος καταλήγουν στο παράνομο Airbnb είτε για όλη τη σεζόν είτε για ένα μέρος της.

Σημειωτέον εδώ ότι, σύμφωνα με έρευνα του Συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής, το 2024 εκτιμάται ότι πωλήθηκαν στη Χαλκιδική περί τα 1.800 ακίνητα, με το 68,3% αυτών των συμβολαίων να αφορά κατοικίες, 26,8% γη και 4,9% επαγγελματικούς χώρους, με κυριότερους λόγους για την αγορά ακινήτου την απόκτηση εξοχικού και την επένδυση.

Τη μερίδα του λέοντος μεταξύ των αγοραστών κατείχαν οι Έλληνες και έπονταν Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Αλβανοί και Σέρβοι, ενώ ακίνητα στη Χαλκιδική απέκτησαν πέρυσι επίσης ομογενείς Έλληνες, Ρουμάνοι, Γερμανοί, Τούρκοι, Ισραηλινοί και Ρώσοι. Σύμφωνα, δε, με τον ταμία του Συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής και διευθύνοντα σύμβουλο της RE/MAX Metron Halkidiki, Κωνσταντίνο Καρούλη, φέτος υπάρχει σταθερά υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον από τη Βουλγαρία, ενώ έχει μειωθεί το αντίστοιχο ενδιαφέρον από Σερβία λόγω των εσωτερικών πολιτικών ζητημάτων της χώρας.

Διαφήμιση στα social media

Όπως επισημαίνει, μάλιστα, περαιτέρω ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, το πρόβλημα είναι ότι όλη η διαχείριση των εν λόγω ακινήτων ως «μαύρα Airbnb» γίνεται από τις χώρες προέλευσης των ιδιοκτητών τους, τα ακίνητα αυτά διαφημίζονται σε ιστότοπους των χωρών αυτών και στα social media των ιδιοκτητών τους, όλη η οικονομική συναλλαγή γίνεται στις χώρες αυτές.

Πλέον όμως γίνεται και οργανωμένα μέσα από ταξιδιωτικά-τουριστικά γραφεία των χωρών αυτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, λ.χ. αντί ένα σέρβικο πρακτορείο να πουλάει ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενοδοχεία με λίγα αστέρια στη Χαλκιδική, πουλάει τα εν λόγω «μαύρα Airbnb».

Δεδομένου, δε, ότι τα εν λόγω ακίνητα δεν φέρουν πινακίδες που να δείχνουν εμπορική δραστηριότητα δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι ούτε από το Τμήμα Εμπορίου ούτε από την εφορία, ενώ και η αστυνομία ακόμη και για περιπτώσεις που είναι διά γυμνού οφθαλμού ορατή η λειτουργία τους ως τουριστικά καταλύματα παρανόμως πρέπει να έχει απόφαση εισαγγελέα για να επέμβει.