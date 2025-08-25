Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: 26 οι ενεργές – Τι αυξήσεις δίνονται ανά κλάδο

Μόλις 26 είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) που είναι ενεργές το 2025, ανεξάρτητα εάν έχουν υπογραφεί φέτος ή σε προγενέστερο έτος αλλά διατηρούνται ακόμα σε ισχύ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας, προκύπτει ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται ανά κλάδο εργαζομένων είναι υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό (σήμερα 880 ευρώ, μικτά).

Αυτό ισχύει ακόμα και για συμβάσεις που συμφωνήθηκαν το 2024 ή ακόμα και το 2023, γεγονός που δείχνει ότι στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων λήφθηκαν υπόψη και οι όποιες αυξήσεις επρόκειτο να προκύψουν.

Παράλληλα, υπάρχουν και συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν «ειδικούς» κλάδους της οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα οι ξεναγοί ή οι οδηγοί λεωφορείων, ανά περίπτωση.

Ας δούμε πιο αναλυτικά ποιες είναι οι ενεργές ΣΣΕ, που καλύπτουν περίπου το 25% της αγοράς εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι με βάση Κοινοτική Οδηγία οι Συλλογικές Συμβάσεις πρέπει να αυξηθούν τόσο, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των εργαζόμενων στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, οι ενεργές συμβάσεις είναι οι εξής: