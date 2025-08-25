Logo Image

Οικοδομικά υλικά: Ασυγκράτητες οι τιμές – Άνοδος 2,9% τον Ιούλιο

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Οικοδομικά υλικά: Ασυγκράτητες οι τιμές – Άνοδος 2,9% τον Ιούλιο

EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Σε ποιες κατηγορίες καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Σε ανοδική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των οικοδομικών υλικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε τον φετινό Ιούλιο αύξηση 2,9% συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, έναντι αύξησης 5,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Σε επίπεδο 12μήνου, ο μέσος δείκτης της περιόδου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου2025, κατέγραψε άνοδο 4,3%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 12μηνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου2024,  έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ο «χάρτης» των ανατιμήσεων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας (+18,9%), στα θερμαντικά σώματα (+6,8%) και στους πλαστικούς σωλήνες (+6,4%).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube