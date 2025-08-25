Οικοδομικά υλικά: Ασυγκράτητες οι τιμές – Άνοδος 2,9% τον Ιούλιο

Σε ανοδική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των οικοδομικών υλικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε τον φετινό Ιούλιο αύξηση 2,9% συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, έναντι αύξησης 5,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Σε επίπεδο 12μήνου, ο μέσος δείκτης της περιόδου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου2025, κατέγραψε άνοδο 4,3%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 12μηνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου2024, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ο «χάρτης» των ανατιμήσεων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας (+18,9%), στα θερμαντικά σώματα (+6,8%) και στους πλαστικούς σωλήνες (+6,4%).