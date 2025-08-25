Τι ζητούν οι φορείς εν όψει της ΔΕΘ

Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα βασικά είδη, μείωση του κόστους ενέργειας, ενίσχυση των επενδύσεων με βελτίωση του Αναπτυξιακού Νόμου, προγράμματα εξωστρέφειας για μικρές αλλά και για μεγάλες επιχειρήσεις είναι τα κύρια αιτήματα που θα τεθούν από τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας στην επικείμενη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό εν όψει της ΔΕΘ.

Μαζί με αιτήματα για επιτάχυνση των μεγάλων έργων και projects που παραμένουν σε εκκρεμότητα στην πόλη όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού και η δημιουργία Logistics Center στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου.

Κρίσιμη παράμετρος

Η πιο σημαντική παράμετρος για την στήριξη των επιχειρήσεων θεωρείται από τους πρωταγωνιστές του επιχειρηματικού στίβου η μείωση του κόστους ενέργειας και θα τεθεί – για μια ακόμη χρονιά – επί τάπητος από τις μικρότερες επιχειρήσεις μέχρι τις μεγάλες βιομηχανίες, δια των εκπροσώπων τους, δεδομένου μάλιστα ότι η ίδια η Κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της εξωστρέφειας.

Στην υλοποίηση ενός προγράμματος εξωστρέφειας που θα στοχεύει στις μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν να «ανοίξουν» νέες αγορές θα επικεντρώσει από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης, μαζί με την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη δυτική Θεσσαλονίκη. Εξίσου σημαντική είναι για τον ΣΕΒΕ η επιτάχυνση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του ΟΛΘ, ενόψει της επέκτασης και εμβάθυνσης του 6ου προβλήτα και της δημιουργία Logistics Center στο Γκόνου.

Ενεργειακό κόστος

Η μείωση του κόστους ενέργειας με μείωση των τιμολογίων αλλά και με την παροχή αδειών αποθήκευσης από τις μικρές μονάδες μαζί με μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και ενέργεια σε 6% στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και παράλληλη μείωση του υψηλού ΦΠΑ από το 24% σε 15%, είναι οι δυο top προτεραιότητες που θα θέσει στη σύσκεψη από την πλευρά του ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος. «Βλέπουμε ότι γενικότερα στην Ευρώπη και μάλιστα ακόμη και στη Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο ΦΠΑ στα τρόφιμα μειώνεται από το 19% στο 7%», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, σύμφωνα με τον οποίον είναι γενικότερα αναγκαία μια άλλη φορολογική πολιτική, που θα λαμβάνει υπόψη της την αναδιανεμητική και αναπτυξιακή αναγκαιότητα και δε θα περιορίζεται απλώς στην εισπρακτική λογική του σημερινού συστήματος, «μια φορολογική πολιτική υπέρ της μεσαίας τάξης, της μικρής και πολύ μικρής επιχείρηση».

Εξαγωγικές επιχειρήσεις

Μεταξύ άλλων το ΒΕΘ διεκδικεί εξορθολογισμό όλων των έμμεσων φόρων, αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στα 50.000 ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αναγκαίας ευθυγράμμισης της χώρας μας με σχετική κοινοτική οδηγία (2020/85) από τα 10.000 ευρώ που ισχύουν σήμερα, πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, στα 12.000 ευρώ κ.α.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης το ΒΕΘ στην στήριξη των μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω ειδικού προγράμματος στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και στο πέρασμα της Τεχνικής Εκπαίδευσης στα Επιμελητήρια.

«Ανάσα» για πολίτες και αγορά, ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ

Η μείωση του ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά είδη και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα δεν είναι παροχές, είναι αναγκαία ανάσα για τους πολίτες και μοχλός ανακούφισης για την αγορά, τονίζει από την πλευρά της η διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Εξίσου σημαντικά θέματα για το ΕΕΘ, που αναμένεται να θέσει ο πρόεδρός του, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, είναι γενικότερα η μείωση του κόστους ενέργειας, και η παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με όρους βιώσιμους: χαμηλότοκα δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις και στοχευμένες εγγυήσεις, μέσα από ένα φορέα με πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης το ΕΕΘ στην καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως και στην προστασία της επαγγελματικής στέγης. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες μελών του Επιμελητηρίου για τις υπέρογκες αυξήσεις μισθωμάτων στις οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, το Ε.Ε.Θ. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς τα «λουκέτα» λόγω της συγκεκριμένης τακτικής έχουν αυξηθεί και εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση που να δίνει ουσιαστική λύση θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Το ΕΕΘ έχει στείλει πολύ πρόσφατα σχετική επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο με κοινοποίηση στο γραφείο του πρωθυπουργού και σε άλλα μέλη της Κυβέρνησης, την ΚΕΕΕ κ.α.