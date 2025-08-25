Ενοίκια: Πόσο θα μειωθεί η φορολογία τους – Οι αλλαγές στα κλιμάκια

Η μείωση στη φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις που εξετάζεται από την κυβέρνηση στο πλαίσιο των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Πρόκειται για ένα μέτρο που εφόσον εφαρμοστεί θα συμβάλλει στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών ακινήτων, στην αποκάλυψη των πραγματικών ενοικίων που εισπράττονται ενόψει μάλιστα και την επιστροφής ενός ενοικίου (για πρώτη φορά από φέτος) αλλά και στην αύξηση των προσφερόμενων ακινήτων.

Υπό εξέταση είναι η καθιέρωση ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων για τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και έως 35.000 ευρώ, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση των φορολογούμενων με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται επίσης είναι να υπάρξει μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για ενοίκια έως 12.000 ευρώ και για ποσά 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ να δημιουργηθούν δύο κλιμάκια. Ερωτηματικό παραμένει σε αυτή την περίπτωση αν θα αλλάξει ο ανώτατος συντελεστής 45% που εφαρμόζεται για ενοίκια άνω των 35.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς, όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15%, ο οποίος αυξάνεται απότομα στο 35% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ για να ανέβει στο 45% για ενοίκια από 35.001 ευρώ και πάνω.

Εισοδήματα 8,5 δισ. ευρώ ετησίως

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια που ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ ετησίως. Επτά στους δέκα φορολογουμένους δηλώνουν έως 5.000 ευρώ και άλλο ένα 16% δηλώνει από 5.001 έως 10.000 ευρώ. Δηλαδή το 87% των ιδιοκτητών δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από ακίνητα. Ενοίκια πάνω από 10.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ τον χρόνο δηλώνουν περίπου 160.000 φορολογούμενοι, δηλαδή λιγότεροι από 1 στους 10.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλα τα ενοίκια κατοικιών θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Πρακτικά από το νέο έτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ελέγχει, με βάση τις τραπεζικές κινήσεις, αν τα ενοίκια καταβλήθηκαν και τους 12 μήνες του έτους από τον λογαριασμό του ενοικιαστή στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης εισπράξει κανονικά το μίσθωμα, θα χάνει την έκπτωση φόρου 5% που προβλέπεται σήμερα για λόγους απόσβεσης του ακινήτου.

Επίσης, οι ενοικιαστές για να επωφεληθούν από το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου θα πρέπει να καταθέτουν το μηνιαίο μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό. Διαφορετικά θα «χάνουν» την επιστροφή ενοικίου ή επίδομα στέγασης, ακόμα κι αν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα, η δαπάνη δεν θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.

