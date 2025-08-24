Αερομαχίες πάνω από την πίστα του «Ελ. Βενιζέλος»

Με στόχο να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους στα δρομολόγια από την Αμερική προς την Ελλάδα οι αεροπορικές εταιρείες εντείνουν τον ανταγωνισμό με νέες απευθείας πτήσεις και αύξηση συχνοτήτων.

Και τούτο γιατί η χώρα μας παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό ανάκαμψης από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,

Παρά το αυξανόμενο κόστος και τους παρατεταμένους χρόνους πτήσεων, οι αεροπορικές συνεχίζουν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, βασιζόμενες σε στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ότι τα ποσοστά ανόδου της αμερικανικής αγοράς είναι τα υψηλότερα μεταξύ των πέντε μεγάλων αγορών του ελληνικού τουρισμού, που περιλαμβάνουν τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Το ρεκόρ πτήσεων από Αμερική, 103 την εβδομάδα, φέτος, έφερε υψηλές τουριστικές εισπράξεις, που ξεπέρασαν για πρώτη φορά την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2025 τα 700 εκατ. ευρώ και μόνο για τον μήνα Ιούνιο τα 247 εκατ. ευρώ. Η αύξηση στις εισπράξεις της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 αντιστοιχεί σε 29,4%, φτάνοντας τα 704 εκατ. ευρώ από 544 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ μόνο για τον Ιούνιο η άνοδος που καταγράφεται αγγίζει το 65%, με εισπράξεις στα 247 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι η αμερικανική αγορά διαθέτει και υψηλότερη δαπάνη, αναφέρουν παράγοντες της τουριστικής αγοράς, φαίνεται ότι είναι αυτή που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τη συνολική πορεία των εισπράξεων του 2025, με τις τουριστικές εισπράξεις να έχουν ανέλθει για πρώτη φορά στα 21,6 δισ. ευρώ μαζί με την κρουαζιέρα, πάνω από τα επίπεδα της περσινής χρονιάς.

Στήριξη από την ομογένεια

Σημειώνεται ότι, φέτος και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπου η αμερικανική αγορά εμφανίζει στασιμότητα, η Ελλάδα κάνει τη διαφορά και αυξάνει σε διψήφια ποσοστά τα νούμερά της σε σχέση με την εισερχόμενη κίνηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σημαντικό ρόλο ως προς το τελευταίο, πέραν της δυναμικής που παρουσιάζει η χώρα μας στις ΗΠΑ με «όχημα» και τις αυξημένες αεροπορικές συνδέσεις που ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 100 σε εβδομαδιαία βάση το καλοκαίρι, έχει και η ελληνική ομογένεια, που στηρίζει τις νέες συνδέσεις.

Ήδη η American Airlines ανακοίνωσε περαιτέρω επέκταση στη χώρα μας από τη θερινή περίοδο του 2026 με την 5η καθημερινή πτήση της προς την Αθήνα (ATH), με μια νέα σύνδεση από το Ντάλας, «ακόμα μια εξαιρετική εξέλιξη για τη διασυνδεσιμότητα της ελληνικής πρωτεύουσας με την αμερικανική αγορά», αναφέρουν στελέχη του αεροδρομίου της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι, φέτος, 42 ξένες εταιρείες έχουν τη βάση τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ πάνω από 100 είναι αυτές οι οποίες πετούν συνεργατικά από αυτό, μέσα από transfer ή απευθείας πτήσεις.

Επίσης, πέντε εταιρείες, οι τρεις εκ των οποίων με εντελώς νέα δρομολόγια και οι δύο με επιστροφές μετά από χρόνια σε καινούργιους προορισμούς, προστέθηκαν σε αυτή τη λίστα.

Με βάση στοιχεία του ΔΑΑ, σημαντικός αριθμός από τις αφίξεις για επαγγελματικούς λόγους, εκτός Ευρώπης, είναι από την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ, γεγονός που αποτυπώνεται και στις εισόδους καινούργιων εταιρειών στην Ελλάδα ή σε ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δρομολογίων.

Οι αφίξεις

Αξίζει να αναφερθεί σχετικά με την ανθρωπογεωγραφία των αφίξεων ότι στο δρομολόγιο Αθήνα – Μαδρίτη δραστηριοποιείται από φέτος η ισπανική World2Fly, η οποία, έχοντας ιδρυθεί το 2020, είναι η τέταρτη εταιρεία από την Ισπανία που δραστηριοποιείται στη χώρα μας με δρομολόγια από πιο μικρές πόλεις της Ισπανίας.

Έπειτα από προορισμούς στην Καραϊβική και στη Λατινική Αμερική, επέλεξε την Ελλάδα για να συμπληρώσει τα νέα της δρομολόγια, στην Αθήνα και σε κάποια νησιά.

Εξάλλου, από τα τέλη του Ιουνίου ξεκίνησε τις πτήσεις της στην πόλη Τσεγκντού από την Αθήνα, μέσω Κωνσταντινούπολης, η Sichuan Airlines, η τρίτη κινέζικη εταιρεία, η οποία πετάει πλέον από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι άλλες δύο είναι Air China και η Juneyao Airlines.

Επί της ουσίας, μέσω της Sichuan καλύπτεται το μέρος της Δυτικής Κίνας, για το οποίο μέχρι τώρα υπήρχε κενό στα δρομολόγια. H συγκεκριμένη εταιρεία είναι η μεγαλύτερη στη Δυτική Κίνα, έχοντας 151 προορισμούς, εκτός των εσωτερικών, από Αυστραλία μέχρι και ΗΠΑ.

Πλέον το δρομολόγιο Ελλάδα – Κίνα, με την προσθήκη της Sichuan, έχει 12 εβδομαδιαίες συχνότητες σε προορισμούς, όπως το Πεκίνο, η Σανγκάη και η Τσεγκντού. Αυτό, κατά όσα αναφέρουν στελέχη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σηματοδοτεί αύξηση 138% στις πτήσεις από την Κίνα σε σχέση με το 2019.

Εκτός όμως από τις νέες εισόδους, υπάρχουν και οι επιστροφές εταιρειών και προορισμών στον ΔΑΑ. Πρόκειται για τη Sky Up, την ουκρανική αεροπορική εταιρεία τσάρτερ και χαμηλού κόστους με έδρα το Κίεβο, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Μάιο του 2018 και πλέον επέστρεψε στην Αθήνα, μετά από τρία χρόνια, με απευθείας πτήσεις Αθήνα-Κισινάου Μολδαβίας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δύο φορές την εβδομάδα. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας στην Ελλάδα είχε σταματήσει το 2022, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Επιπλέον, πριν από μερικούς μήνες, ξεκίνησε εκ νέου, ύστερα από δύο χρόνια, και η απευθείας πτήση Αθήνα – Τίρανα από πλευράς Air Albania, η οποία μάλιστα, σημειώνει αυξημένη ζήτηση.

Στην Ινδία

Τέλος, η Low cost αεροπορική εταιρεία Indigo, με βάση της την Ινδία, μπαίνει στην ελληνική αγορά το 2026 με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα σε μεγάλες πόλεις, όπως το Νέο Δελχί και το Μουμπάι. Πρόκειται για μια είσοδο με σημασία, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ασία, μεταφέροντας, το 2024, πάνω από 31,9 εκατ. επιβάτες, ενώ το 2025 αναμένεται να κλείσει για την εταιρεία με κύκλο εργασιών που θα ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια.

Σημειώνεται ότι η Ινδία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές δυνάμεις διεθνώς, με αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη και δαπάνες για ταξίδια που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν τα 45 δισ. δολάρια το 2030, ενώ είναι μια αγορά την οποία γενικώς επιθυμούν να εξελίξουν περισσότερο οι εγχώριοι πράκτορες.