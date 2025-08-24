5.000 προσιτές κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή στη μάχη κατά της στεγαστικής κρίσης

Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ετοιμάζει η κυβέρνηση με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Στο «οπλοστάσιο» για προσιτή στέγη περιλαμβάνεται το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αντιπαροχής. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η προκήρυξη δημόσιων ακινήτων αλλά και η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε να είναι πιο ελκυστικό για τους επενδυτές. Μέχρι το τέλος του έτους σχεδιάζεται και η δημιουργία κεντρικού µμηχανισμού εποπτείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η νέα Γενική Διεύθυνση Στεγαστικής και Δημογραφικής Πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα αναλάβει τη διαχείριση του αποθέματος των ακινήτων και τη συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Ο στόχος

Στόχος είναι η ανέγερση τουλάχιστον 5.000 κατοικιών, σε πρώτη φάση, μέσω της εμπορικής αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί βασίζεται στη συνεργασία του κράτους με ιδιώτες, οι οποίοι θα επενδύσουν ίδια κεφάλαια για να χτίσουν ή να ανακαινίσουν ακίνητα σε δημόσια γη, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν με κοινωνικά κριτήρια.

Ήδη 10 δημόσια ακίνητα έχουν ενταχθεί στη λίστα και, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή των αναδόχων. Τα συγκεκριμένα οικόπεδα βρίσκονται σε Κηφισιά, Αργυρούπολη, Νέα Ιωνία, Παιανία, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί 98 κατάλληλα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, συνολικής επιφάνειας 627 στρεμμάτων, εκ των οποίων το 1/3 βρίσκεται στην Αττική.

Τα οικόπεδα θα διατίθενται σε ιδιώτες για την κατασκευή́ κατοικιών, με το 30% αυτών να παρέχεται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι κοινωνικές κατοικίες θα διατίθενται με προσιτό μίσθωμα, το ανώτατο όριο του οποίου θα καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς έπειτα από 10 χρόνια συνεπούς μίσθωσης.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι αναμένεται να είναι νέοι ηλικίας έως 39 ετών ή νέα ζευγάρια όπως και χαμηλόμισθοι, πολύτεκνοι ή και μονογονεϊκά νοικοκυριά, που θα μένουν στα σπίτια που θα κατασκευάζονται από τους ιδιώτες. Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέγονται οι δικαιούχοι είναι το εισόδημα, η περιουσιακή τους κατάσταση (κινητή και ακίνητη), η οικογενειακή σύνθεση και ο αριθμός των τέκνων.

Οι ενοικιαστές και τα εξαρτώμενα μέλη τους δεν θα μπορούν να λαμβάνουν άλλα στεγαστικά επιδόματα ή να συμμετέχουν σε προγράμματα που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες, όπως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ή η στεγαστική συνδρομή ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το ύψος του ενοικίου που θα πληρώνουν οι δικαιούχοι θα είναι χαμηλότερο από τα αντίστοιχα μισθώματα στην ελεύθερη αγορά, για σπίτια με παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά.