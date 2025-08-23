Πώς ξεπλένεται το μαύρο χρήμα μέσω παράνομου ψηφιακού τζόγου

Νέες «σύγχρονες» μεθόδους ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από επιτήδειους, μέσω του παράνομου τζόγου και της χρήση τραπεζικών λογαριασμών σε Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Λογαριασμοί κρυπτονομισμάτων, προπληρωμένες κάρτες, εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα, neobanks, e-wallets, Fintech, όπως και η εξαγορά κερδισμένων δελτίων, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της προσπάθειας νομιμοποίησης χρημάτων που αποκτήθηκαν παράνομα.

Η Αρχή κωδικοποίησε τους ενδείκτες (red flags) κινδύνου και τους συμπεριέλαβε σε μελέτη που εκπόνησε η Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, στην οποία τονίζεται ότι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων αναδεικνύεται ως μία εκ των κυριότερων απειλών για τη σταθερότητα και την ακεραιότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Όπως υπογραμμίζει, εγκληματικές οργανώσεις φαίνεται να εκμεταλλεύονται τόσο μη αδειοδοτημένους διαδικτυακούς παρόχους όσο και τις τρωτότητες των αδειοδοτημένων διαδικτυακών παρόχων, εφαρμόζοντας περίπλοκες τεχνικές και μεθοδολογίες για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Στις πρακτικές αυτές περιλαμβάνονται η διασπορά κεφαλαίων σε πολλαπλούς λογαριασμούς, η χρήση εικονικών συναλλαγών και η χειραγώγηση των συστημάτων παρακολούθησης, σημειώνει μεταξύ άλλων, ενώ κωδικοποιεί, ανά κατηγορία, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται.

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Η χρήση των e-wallets προτιμάται από πολλούς παίκτες σε μια προσπάθεια να μην είναι ανιχνεύσιμη, από τις αρμόδιες αρχές, η δραστηριότητά τους σε αυτούς τους ιστότοπους, κυρίως στους μη αδειοδοτημένους.

Με τη χρήση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών αποφεύγουν τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η άμεση διακίνηση χρημάτων διασυνοριακά.

Από τις έρευνες της Αρχής προέκυψαν τα εξής:

*** Εκτεταμένη χρήση λογαριασμών ηλεκτρονικών πορτοφολιών τηρούμενων σε ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, κυρίως σε δικαιοδοσίες του εξωτερικού. Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια ήταν συνδεδεμένα με παικτικούς λογαριασμούς σε μη αδειοδοτημένους καθώς και σε αδειοδοτημένους παρόχους.

*** Χιλιάδες πολύπλοκες συναλλαγές σε τηρούμενα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, μέσω των οποίων διακινήθηκαν εκατομμύρια ευρώ, δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστήσουν δύσκολο τον εντοπισμό της αρχικής πηγής των κεφαλαίων.

*** Χρήση ψευδών ταυτοποιητικών στοιχείων ή στοιχείων τρίτων (εν γνώσει ή εν αγνοία τους) για το άνοιγμα των ηλεκτρονικών λογαριασμών στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών.

*** Όσον αφορά τη συναλλακτική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, πέραν της χρήσης τους για μεταφορά από και προς τους παρόχους υπηρεσιών παιγνίων, προέκυψε ότι αυτή αφορούσε κυρίως:

– Μεταφορές χρημάτων από και προς τρίτα φυσικά πρόσωπα που τηρούσαν εξίσου ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Μάλιστα, η ανάλυση κατέδειξε συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών με δικαιούχους άτομα τα οποία βάσει των στοιχείων ταυτοποίησής τους συνδέονταν με αθλητές, ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρικούς παράγοντες, παίκτες πόκερ, παίκτες σκάκι, betting traders, άτομα σχετιζόμενα με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του betting και gaming, στην ανάπτυξη λογισμικού κ.λπ.

– Τοποθέτηση χρημάτων μέσω προπληρωμένων καρτών.

– Αγορές με κάρτες (μέσω POS), εκδοθείσες από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και από ιδρύματα πληρωμών εξωτερικού. Οι αγορές αφορούσαν καταναλωτικές δαπάνες, μη ανιχνεύσιμες από τις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές.

– Αναλήψεις μετρητών από ηλεκτρονικά πορτοφόλια, μέσω ΑΤΜ, με τη χρήση καρτών που είχαν εκδοθεί από τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών εξωτερικού.

– Κινήσεις χρεώσεων και πιστώσεων που σχετίζονταν με αγορές και πωλήσεις κρυπτονομισμάτων μέσω των ηλεκτρονικών πορτοφολιών.

– Μεταφορές χρημάτων προς τραπεζικούς λογαριασμούς τηρούμενους σε ελληνικά ιδρύματα αλλά και σε ψηφιακές τράπεζες (neobanks) του εξωτερικού, καθώς και προς ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος στο εξωτερικό.

– Συναλλαγές με διάφορους παρόχους τυχερών παιγνίων, πολλοί εκ των οποίων φέρεται να μην είναι αδειοδοτημένοι στη χώρα μας καθώς περιλαμβάνονται στη λίστα μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (blacklist) που συντάσσει η ΕΕΕΠ.

Πάροχοι e-πληρωμών

Οι νέες λύσεις ψηφιακών πληρωμών που προωθούνται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) δίνουν πλέον τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (mobile apps) ή online πλατφόρμες, προκειμένου να καταθέσουν άμεσα μετρητά και να πιστώσουν τον διαδικτυακό τους παικτικό λογαριασμό, πληρώνοντας σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα καταστήματα του παρόχου πληρωμών.

Κατά την πραγματοποίηση της εκάστοτε συναλλαγής δημιουργείται κωδικός πληρωμής που επιδεικνύεται στο συνεργαζόμενο κατάστημα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Από τη στρατηγική ανάλυση προέκυψε ότι οι εν λόγω μέθοδοι τοποθέτησης χρημάτων /φόρτισης παικτικών λογαριασμών είναι πλέον από τις πιο δημοφιλείς, ενώ οι ενδείκτες κινδύνου που διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται με αυτές παρατίθενται παρακάτω:

*** Πολυπληθείς καταθέσεις μετρητών με μεγάλη συχνότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν καταθέσεις χρημάτων σε καθημερινή βάση, ακόμα και αρκετές φορές εντός της ίδιας ημέρας και με ελάχιστη χρονική διαφορά μεταξύ τους, ακόμα και δευτερολέπτων, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι συναλλαγές διενεργούνταν διαδοχικά.

*** Το ποσό κατάθεσης ανά συναλλαγή ανερχόταν στο ποσό του ανώτατου ημερήσιου ορίου, δηλαδή σε 500 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο μέσος όρος των χρημάτων που καταθέτονταν αθροιστικά από διαδοχικά διενεργούμενες συναλλαγές ανερχόταν ακόμα και στις 5.000 ευρώ ανά ημέρα.

*** Το δίκτυο σημείων «φόρτισης» των παικτικών λογαριασμών με μετρητά έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, ενώ στην πλειονότητά του παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες ως προς τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας που ασκείται στις επιμέρους συναλλαγές. Τα χρήματα μεταφέρονται απευθείας στον παικτικό λογαριασμό του χρήστη, χωρίς να δίνεται το δικαίωμα ελέγχου της εκάστοτε συναλλαγής κατά την κατάθεση, διογκώνοντας τον κίνδυνο ξεπλύματος βρόμικου χρήματος ειδικά ως προς το στάδιο της τοποθέτησης (integration).

Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη μεθοδολογία τοποθέτησης χρημάτων σε παικτικούς λογαριασμούς τηρούμενους στον πάροχο τυχερών παιγνίων με τη χρήση των ψηφιακών μεθόδων πληρωμής διευκολύνει την τοποθέτηση κεφαλαίων με τη μορφή μετρητών αδιευκρίνιστης πηγής προέλευσης.

Προπληρωμένες κάρτες

Οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards), οι οποίες φορτίζονται είτε με μετρητά είτε μέσω τραπεζικών λογαριασμών, έχουν αποτελέσει πολύ δημοφιλή μέθοδο για την πίστωση χρημάτων σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και από εκεί στη συνέχεια σε παρόχους τυχερών παιγνίων. Από τη διενεργηθείσα ανάλυση διαπιστώθηκε ότι:

*** Μεγάλο ποσό κεφαλαίων τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια μέσω της χρήσης μεγάλου αριθμού προπληρωμένων καρτών. Στη συνέχεια τα κεφάλαια αυτά μεταφέρθηκαν είτε από τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια σε αντίστοιχα ηλεκτρονικά πορτοφόλια τρίτων φυσικών προσώπων είτε από τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια απευθείας σε παρόχους τυχερών παιγνίων (αδειοδοτημένους και μη).

*** Ο μεγάλος αριθμός προπληρωμένων καρτών και η συνολική αξία αυτών, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών πορτοφολιών με τα οποία συνδέονται, εγείρουν σοβαρές ενδείξεις στρατολόγησης ατόμων ως «money mules» με σκοπό την αγορά και τη φόρτιση προπληρωμένων καρτών.

*** Πολλά άτομα προέβαιναν στην αγορά μεγάλης αξίας προπληρωμένων καρτών με τη μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων ατόμων που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, την πώληση προπληρωμένων καρτών.

*** Οι προπληρωμένες κάρτες διευκολύνουν τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων αποφεύγοντας τις αυστηρές τραπεζικές διαδικασίες και δυσκολεύουν την ανίχνευση της πηγής ή του συνολικού μεγέθους των παράνομων κεφαλαίων, ενώ η αγορά τους μπορεί να σχετίζεται και με τη μεθοδολογία της κατάτμησης μεγάλων παράνομων χρηματικών ποσών σε πολλαπλές μικρές φορτίσεις χρημάτων σε προπληρωμένες κάρτες.