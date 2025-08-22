Υπ. Εργασίας: Μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα το 2024

Την «καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας στο κομμάτι της υπερεργασίας για τη μισθωτή απασχόληση» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπ. Εργασίας, παραπέμποντας στα επίσημα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν χθες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ανακοίνωση, «μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 3,4%». Το Υπ. Εργασίας σημειώνει ότι το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν στο 5,1%.
Οσον αφορά τα στοιχεία υπερεργασίας που αφορούν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, το Υπ. Εργασίας σημειώνει ότι το αυξημένο ωράριο που δηλώνει ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους, είναι ένα «διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας που συνδέεται με τη δομή της οικονομίας και όχι πρόσφατο φαινόμενο».
Και συμπληρώνει ότι «ακόμα και για τους αυτοαπασχολούμενους, τα ποσοστά του 2023 και του 2024 είναι χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ειδικότερα για την υπερεργασία, αναφέρει ότι αυτή «έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χάρη στις συγκεκριμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών» και παραθέτει τα εξής:
- Καθοριστικό παράγοντα αποτέλεσε η θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία και προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εστίαση και τουρισμό και πλέον και στην ενέργεια και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
- Αύξηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το 2024 διενεργήθηκαν 79.207 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 18.264 κυρώσεις και εισπράχθηκαν 49,5 εκ. € πρόστιμα το 2024 (αύξηση 7,6%, 13,8% και 11,4% αντίστοιχα σε σχέση με το 2023). To 2018 είχαμε 54.294 ελέγχους με 8.473 πρόστιμα, ύψους 33,7 εκ. ευρώ.
- Το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 ανήλθε στο 76,41% έναντι 69.2% το 2019, δηλαδή περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις μισθωτούς εργάζονται σήμερα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Συνολικά, το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 αυξήθηκε κατά 7,21 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019. Το 2024 οι Έλληνες μισθωτοί δούλεψαν κατά μέσο όρο 38 ώρες, κατατάσσοντας τη χώρα στην 7η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, έναντι 38,1 ωρών το 2023.