Υπ. Εργασίας: Μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα το 2024

Την «καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας στο κομμάτι της υπερεργασίας για τη μισθωτή απασχόληση» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπ. Εργασίας, παραπέμποντας στα επίσημα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ανακοίνωση, «μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 3,4%». Το Υπ. Εργασίας σημειώνει ότι το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν στο 5,1%.

Οσον αφορά τα στοιχεία υπερεργασίας που αφορούν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, το Υπ. Εργασίας σημειώνει ότι το αυξημένο ωράριο που δηλώνει ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους, είναι ένα «διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας που συνδέεται με τη δομή της οικονομίας και όχι πρόσφατο φαινόμενο».

Και συμπληρώνει ότι «ακόμα και για τους αυτοαπασχολούμενους, τα ποσοστά του 2023 και του 2024 είναι χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικότερα για την υπερεργασία, αναφέρει ότι αυτή «έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χάρη στις συγκεκριμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών» και παραθέτει τα εξής: