Εργασιακό Νομοσχέδιο: Ασπίδα προστασίας σε όσους αρνούνται τις υπερωρίες – Όλες οι παρεμβάσεις για ωράρια, προσλήψεις, άδειες

Άρνηση της υπερωρίας από την πλευρά του εργαζόμενου, θα θεωρείται μη αποδεκτός λόγος καταγγελίας μιας σύμβασης από τον εργοδότη και θα απορρίπτεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας.

Σχετική διάταξη αναμένεται να συμπεριληφθεί στο εργασιακό νομοσχέδιο που μεταφέρεται από μέρα σε μέρα η ανάρτησή του σε δημόσια διαβούλευση.

Στόχος είναι, να υπάρξει ένα αντίμετρο, στην επέκταση κατά μίας ώρας των υπερωριών, που υπό προϋποθέσεις, θα μπορούν να αποφέρουν έως και 13 ώρες εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Συνδυαστικά, θα ορίζεται ρητά, πως το 13άωρο για να εφαρμοστεί θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει διάλειμμα εντός του πρώτου 8αώρου εργασίας.

Έως σήμερα, πέραν του 8αώρου, είναι θεσμοθετημένη η 9η ώρα εργασίας, που θεωρείται υπερεργασία, συν τρεις επιπλέον ώρες, μέχρι τη 12η, που θεωρούνται υπερωρίες.

Εφεξής θα είναι τέσσερις οι επιπλέον ώρες που θα μπορούν να προστίθενται στο καθημερινό ωράριο, για να προκύπτει το ανώτερο όριο των 13 ωρών εργασίας.

48 ώρες υπερωρίας στο τετράμηνο

Σε κάθε περίπτωση, στο σχέδιο νόμου θα ορίζεται πως διατηρούνται οι 48 ώρες υπερωρίας στο τετράμηνο και οι 150 ώρες υπερωρίας σε ετήσια βάση, ως ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Οι προσαυξήσεις, τόσο ως προς την υπερεργασία, όσο και ως προς την υπερωρία, διατηρούνται.

Έτσι, οι 13 ώρες εργασίας, δεν θα μπορούν να εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση, αλλά μεμονωμένα, αν οι ανάγκες της επιχείρησης δημιουργούν την προϋπόθεση για μια τέτοια αύξηση στο ωράριο. Θα πρέπει να υπάρχει η συναίνεση του εργαζόμενου για μια τέτοια προσθήκη, κάτι που αν δεν συμβεί, δεν θα μπορεί να απολυθεί για την άρνησή του.

Όλες οι παρεμβάσεις

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στα εργασιακά, διατηρούνται. Ξεχωρίζουν οι διατάξεις που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση των προσλήψεων, καθώς και στην κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων, ειδικά μετά την εφαρμογή και την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας.

Πιο αναλυτικά:

Επιτάχυνση προσλήψεων: Εφεξής η αναγγελία πρόσληψης θα μπορεί να ολοκληρώνεται με χρήση ενός μόνο εγγράφου, αντί τεσσάρων όπως γίνεται έως τώρα. Θα μπορεί να πραγματοποιείται fast track πρόσληψη, μέσω εφαρμογής από κινητό, για επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης, για εργασία έως δύο ημερών. Επίσης, δημιουργείται συγκεντρωτικό ψηφιακό αρχείο για τον εργαζόμενο και δυνατότητα ειδοποιήσεων μέσω του myErgani.

Για πρώτη φορά, ενεργοποιείται εφαρμογή για κινητά σε εργοδότες, αντίστοιχη με το myErgani για εργαζόμενους, για τη διαχείριση όλων των ζητημάτων εργασιακών σχέσεων.

Μείωση γραφειοκρατίας: Καταργούνται έντυπα που περιέχουν πληροφορίες που ήδη έχουν υποβληθεί, ηλεκτρονικά. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται το βιβλίο αδειών, ο ετήσιος πίνακας αδειών (Ε11) και ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (Ε4). Διευθετούνται πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας. Θα παρέχεται η δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης έως 120 λεπτά, κατόπιν συμφωνίας, κατοχυρώνεται χρόνος προετοιμασίας (30 λεπτά στη βιομηχανία, 10 λεπτά σε άλλους κλάδους) και επιτρέπονται τρεις «μονές» σημάνσεις το μήνα, χωρίς κύρωση. Παράλληλα όταν θα διαπιστώνεται πως, μετά την χρήση Ψηφιακής Κάρτας, προέκυψε μείωση αποδοχών, αυτή θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή σε βάρος του εργαζόμενου και δεν θα ισχύει. Καταργείται η υποχρέωση που έχει ως τώρα ο εργοδότης να διατηρεί σε έντυπη μορφή, έγγραφα που υπάρχουν ηλεκτρονικά και να επισυνάπτει περιττά αρχεία στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Εκ περιτροπής εργασία: Θα επιτρέπεται υπερωρία με 40% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και για τέτοιες περιπτώσεις.

Τετραήμερη εργασία: Παρέχεται το συγκεκριμένο δικαίωμα για όλο το έτος, με συμφωνία εργοδότη – εργαζόμενου. Επίσης, ο εργαζόμενος θα μπορεί να δηλώνει ο ίδιος την οικειοθελή αποχώρησή του από μια επιχείρηση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Με ξεχωριστή διάταξη, θα επιτρέπεται ενιαία αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου για επίδομα κυοφορείας και λοχείας. Έτσι δεν θα απαιτείται ελάχιστος χρόνος ασφάλισης από ένα μόνο ταμείο και θα μπορούν να δικαιούνται το επίδομα και μητέρες που έχουν αλλάξει εργασία.

Άδεια αναψυχής: Θα υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής κατανομής της ετήσιας άδειας, πάλι σε συνεννόηση των δύο μερών (πχ μία βδομάδα ανά περίοδο). Το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: Μειώνεται από 50 σε 20 το όριο των εργαζομένων κάτω από το οποίο ο εργοδότης θα μπορεί να ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας ο ίδιος. Οι υποδείξεις του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας θα πρέπει να καταγράφονται αποκλειστικά εγγράφως και το βιβλίο υποδείξεων θα διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία συντονιστών υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά έργα, ανάλογα με το μέγεθός τους, για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Θα επικαιροποιηθεί η κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας, όπως και οι ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας. Θα αναβαθμιστεί η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών με θέσπιση σχετικών κριτηρίων αναγνώρισης. Θα δημιουργηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ηριδανός» για τεκμηρίωση και παρακολούθηση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενσωματωθούν τρεις διεθνείς πράξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Πρόκειται για τη Σύμβαση 155, για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και το εργασιακό περιβάλλον, τη Σύμβαση 191 που καθιερώνει ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα και το πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση 29 για την ενίσχυση της προστασίας από αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

Ασφαλιστικές διατάξεις: Η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις και σε όσες προσφέρονται οικειοθελώς από τον εργοδότη. Ειδικά για εργαζόμενους συνταξιούχους, όταν δικαιούνται προσαύξηση στη σύνταξή τους, η επιπλέον παροχή δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή για την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ).