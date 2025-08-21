Τουρισμός: Αγορά-στόχος για την Ελλάδα η Νότια Κορέα

Με τον Κορεάτη πρέσβη στην Ελλάδα, κ. Ju-seong LIM, συναντήθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη εν όψει της επισκέψεώς της στη Νότια Κορέα, η οποία αποτελεί αγορά –στόχο σύμφωνα με την στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού.

Η επίσκεψη της υπουργού Τουρισμού στοχεύει στην ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στον τομέα του τουρισμού, σε όλα τα επίπεδα, με κύριους στόχους την τουριστική προβολή της χώρας μας, την αύξηση των τουριστικών ροών εκατέρωθεν και την προώθηση της διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, η κορεατική τουριστική αγορά είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη χώρα μας, αφενός λόγω της δυναμικής της και αφετέρου λόγω των προοπτικών της συμβολής της στους στρατηγικούς στόχους της προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και σε ότι αφορά την επιχειρηματική και επενδυτική συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα κύρια θέματα, στα οποία εστιάζει η επίσκεψη της κ. Κεφαλογιάννη στη Νότια Κορέα, στις τάσεις της τουριστικής ζήτησης και την προτίμηση των Κορεατών εξερχόμενων τουριστών στις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός και ο γαστρονομικός τουρισμός.

Στο τραπέζι το ζήτημα της προώθησης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης

Επιπλέον συζητήθηκε και το ζήτημα της προώθησης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών, όσο και στην περαιτέρω επιχειρηματική συνεργασία.

Τέλος, η κα Κεφαλογιάννη ανέφερε στον Κορεάτη πρέσβη στην Ελλάδα, ότι προτίθεται να απευθύνει πρόσκληση στον νεοδιορισθέντα ομόλογό της υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Chae Hwi-young, να επισκεφθεί, στο άμεσο μέλλον, τη χώρα μας και να υπογραφεί, επ’ ευκαιρία και στο πλαίσιο της επισκέψεώς του, Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.