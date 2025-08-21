ΤτΕ: 11,69 εκατ. ξένοι τουρίστες «ψήφισαν» Ελλάδα το α’ εξάμηνο – Αυξημένη κατά 10% η μέση δαπάνη

Πάνω από 11,69 εκατ. ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το α’ εξάμηνο του έτους, δίνοντας ώθηση στα τουριστικά έσοδα, τα οποία ξεπέρασαν τα 7,659 δισ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 5,992 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5,554 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το ίδιο διάστημα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν σύξηση κατά 760,4 εκατ. ευρώ ή 11%, σκαρφαλώνοντας στα 7,659 δισ., ενώ αύξηση κατά 323,1 εκατ. ευρώ ή 24% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,667 δισ. ευρώ.

Ανοδος 10,1% στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι

Όπως επισημαίνεται από την ΤτΕ, η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 0,6%, αλλά κυρίως από την ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 35,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 81,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το άλμα κατά 11% στις τουριστικές εισπράξεις οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 κατά 8,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,07 δισ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,210 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3,290 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στα 779,1 εκατ. ευρώ.

Οι τουρίστες με τη μεγαλύτερη συμβολή στα έσοδα

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1,366 δισ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 2,1% στα 455,9 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 9,0% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 344,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 7,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,082 δισ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν στα 704,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ.

Το α’ εξάμηνο του έτους η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε σε 11,692 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 11,626 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 13,1%. Κατά την ίδια περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώθηκε σε 6,413 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκε κατά 10,5% και διαμορφώθηκε σε 5,279 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 27,5%.

Γερμανοί και Βρετανοί πρωταγωνιστούν στις αφίξεις

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 4,7% και διαμορφώθηκε σε 1.849,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 9,8% και διαμορφώθηκε σε 610,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 4,9% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 617,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 11,0% και διαμορφώθηκε σε 1.521,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 20,0% σε 694,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 10,6 χιλ. ταξιδιώτες.

