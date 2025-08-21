Γρ. Τάσιος στο Naftemporiki TV: 10.000 «παράνομες» κλίνες στη Χαλκιδική – Πώς εξελίσσεται η τουριστική κίνηση

Στα μηνύματα της φετινής τουριστικής σεζόν και στα προβλήματα του κλάδου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» και στην εκπομπή In Business με τη Μαρία Σμιλίδου.

«Υπάρχουν πάρα πολλά παράνομα καταλύματα. Εννοώ τη διαμονή και τη φιλοξενία κυρίως οδικών τουριστών που έρχονται από χώρες εκτός Σένγκεν κατά βάση δηλαδή από Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο». Όπως εξήγησε πρόκειται για ανθρώπους που «έχουν αγοράσει σε σπίτια κανονικά στη Χαλκιδική σε πολλές περιοχές εδώ και αρκετά χρόνια και ουσιαστικά τα μισθώνουν μέσω πλατφορμών στις δικές τους χώρες».

«Όλος αυτός ο οικονομικός κύκλος δεν εμφανίζεται στα έσοδα του κράτους άλλα και γενικά δεν έχουμε τους ίδιους όρους ανταγωνισμού» σημείωσε.

Ο κ. Τάσιος ανέφερε ότι η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής εκτιμά ότι υπάρχουν 10.000 παράνομες κλίνες στην περιοχή και προειδοποίησε ότι οι επαγγελματίες του κλάδου θα καταθέσουν υπόμνημα εν όψει της ΔΕΘ για το ζήτημα αυτό. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια παρέμβαση, με συγκεκριμένη πρόταση που θα έχει ψηφιακά χαρακτηριστικά για να μπορέσει σιγά σιγά να ελέγχεται αυτό.

Επιχειρώντας μία «ανάγνωση» των χθεσινών στοιχείων της ΤτΕ για τον ελληνικό τουρισμό παρατήρησε πως «είμαστε σε μια χρονιά σταθεροποίησης ουσιαστικά». «Θα έχουμε μια σεζόν περίπου όπως 2024, ίσως και κάτι παραπάνω» εκτίμησε.

Σε ό,τι αφορά την άνοδο στα τουριστικά έσοδα στο εξάμηνο παρατήρησε πως «κυρίως προέρχονται από τους προορισμούς των λεγόμενων city breaks». «Μέχρι και το Μάιο η σεζόν δεν είχε ανοίξει σε πάρα πολλούς προορισμούς του γνωστού μοντέλου ‘ήλιος και θάλασσα’. Μετά το Μάιο αυτό συνέβη. Είχαμε το Πάσχα τον Απρίλιο, αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να έχουμε μια αυξημένη κινητικότητα ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις και βέβαια η αύξηση αυτή επί της ουσίας εξαλείφεται στις επιχειρήσεις λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους που προέρχεται κυρίως από την ενέργεια, από τα μισθολογικά» πρόσθεσε.