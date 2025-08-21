Λιανεμπόριο: Στα 19,02 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο – Οι κλάδοι και οι Περιφέρειες με τη μεγαλύτερη άνοδο

Στα 19,02 δισ. ευρώ σκαρφάλωσε ο τζίρος για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 18,56 δισ. ευρώ και αύξηση 17,7% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 16,166 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6,876 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6,773 δισ. ευρώ και αύξηση 23% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 5,589 δισ. ευρώ.

Οι κλάδοι που ξεχώρισαν

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 36,7%.

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 16,0%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν:

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 13,5%.

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 11,0%.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 ήταν οι:

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,8%.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 2,3%.

Αντίθετα, οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 ήταν οι: