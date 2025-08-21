Τουρισμός: Με θετικό πρόσημο οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα και κάμπινγκ τον Ιούνιο

Μικρή άνοδο κατέγραψαν οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) τον φετινό Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 5.463.943 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.664.485, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 2,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,5% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους Έλληνες, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,9% και 1,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς επισκέπτες με 81,7% και 89,3%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούνιο 2025, ανήλθε σε 4,3 ημέρες.